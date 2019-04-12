10警消出動7把槍1切割器攻堅　拔槍後看只看到它俏皮扭頭

記者柳名耕／台北報導

北市松山區民生社區12日凌晨傳出有小偷闖進住家的刑事案件，警方在事發時接獲3通報案電話，卻都不是被害人通報，仍迅速派出7名員警到場圍捕，甚至請求消防局支援破門，但拿槍進入後卻發現1台掃拖機器人在地板上俏皮地扭頭，當場傻在原地。

▼消防人員出動圓盤切割器破門。（圖／記者柳名耕翻攝）



1名女網友12日凌晨在臉書私密社團內PO文求救，表示家中只有她跟女兒在，但是客廳卻傳出翻箱倒櫃的聲音，讓她相當害怕，PO文：「求救，我家現在好像有小偷，怎麼辦？」。

網友們看到PO文後紛紛給建議，甚至有3名網友幫忙打電話報警，主要是擔心小偷聽到講話聲會有攻擊行為，警方根據報案人提供的地址，派出7名荷槍實彈的警力到場。

不過女網友沒辦法出面開門，員警隨即協請消防局派人破門，消防員帶著圓盤切割器、撬門器具，徵得女網友同意後隨即以圓盤切割器破壞鐵門，7名員警拔槍進入後卻只見1台THOMSON 掃拖機器人辛勤地在工作，員警先是傻眼後喊道：「沒有人，可以出來了」，女網友才害怕地從房間走出，看到掃地機器人後也哭笑不得。

警方私下透露，在接到報案時，發現3通電話都不是事發地的屋主，多方詢問才確認位置，到場後先是被大樓的門禁阻擋，就開始懷疑案件的真實度，抵達女網友家門口時發現門也沒有被破壞的跡象，入內後看到掃地機器人也相當無奈。

▼女網友小心翼翼地從房間內走出，才發現搗亂的是掃地機器人。（圖／記者柳名耕翻攝）



▼釀禍的就是在網路上售價14900的THOMSON掃拖機器人。（圖／翻攝臉書）



【更多新聞】

計程車撞328匹馬力「超硬」跑車側翻 運將頭冒血爬出



金髮外國女出沒內湖 隨機塞國旗討旅行贊助100元