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掃地機器人款式曝光！主打「靜音」太強大　社區媽媽糗認有小偷

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▲▼婦人以為家中遭小偷，上網求救網友，沒想到破門竟是掃地機器人。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲就是這台掃地機器人太過安靜，讓婦人以為家中遭小偷。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者葉國吏／綜合報導

台北市松山區12日凌晨發生一起「超特殊救援」，起因是民眾在臉書社團發文「疑似遭小偷」，結果引起網友注意。松山分局警獲報後前往救援，破門發現原來是掃地機器人撞擊，發出的聲音讓屋主誤以為是小偷闖入，結束一場虛驚。但此事也讓網友開始好奇到底是哪一款掃地機器人，可以安靜到讓人以為遭小偷。

▲12日凌晨松山警方獲報民眾家中有竊賊入侵，趕赴破門救人，結果原來是掃地機器人造成誤會。（圖／記者張君豪翻攝）

▲12日凌晨松山警方獲報民眾家中有竊賊入侵，趕赴破門救人。（圖／記者張君豪翻攝）

一名女性被害人在家中陪女兒睡覺，卻發現有竊賊闖入，嚇到不知道該怎麼辦只好透過臉書PO文求援。女主婦在家中臥室內躲在床上，強忍緊張情緒雙手發抖PO文求救：「求救！我家現在好像有小偷！怎麼辦？」

該貼文引發上百名網友關注，網友透過臉書溝通，女主婦委託網友幫忙報警，轄區松山警分局10多名荷槍實彈警員分乘警用機車、偵防車趕赴現場救人，氣氛相當緊張。

▲12日凌晨松山警方獲報民眾家中有竊賊入侵，趕赴破門救人，結果原來是掃地機器人造成誤會。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警消破門救人。（圖／記者張君豪翻攝）

警方到場發現鐵門深鎖，女主婦擔心被竊賊攻擊，不敢幫警方開門，大批警員到場不敢大意，發現鐵門上鎖後，立即通報消防局出動破壞器材破門而入，結果發現是「掃地機器人」在半夜作業，由於該款掃地機器人太過安靜，僅發出碰撞聲響，讓女屋主誤以為是小偷闖入。

該起烏龍事件曝光後，有網友開始好奇到底是哪一款掃地機器人可以這麼安靜？有網友就PO出該款法國大廠製的掃地機器人，介紹上就是號稱「變頻直流無刷馬達，超低靜音」。

▲▼網友討論是哪一款掃地機器人。（圖／翻攝臉書）

▲網友討論是哪一款掃地機器人。（圖／翻攝臉書）

求救女屋主也留言說「從沒有自行啟動過，這是第一次自行啟動，也許是我自己設定不對。因為碰倒球具，發出較大聲音，我才會驚醒。因為跟椅子一起放角落，在椅子間循環碰撞，夜間安靜，聲音會感受比較大聲。以後會關電源，以免造成困擾。很謝謝大家幫忙。」

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關鍵字：掃地機器人

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