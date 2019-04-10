金髮外國女出沒內湖　隨機塞國旗討旅行贊助100元



▲金髮外國女在內湖瑞光路向路人塞國旗，並要求贊助。（圖／翻攝自爆料公社，下同）



突發中心／台北報導

日前在台中、彰化出現外國遊客向台灣人兜售國旗，並出示字卡自稱是瘖啞人士來台灣旅遊，希望能以100元購買國旗當成是贊助旅費，不過該集團疑似已經進入北市，有網友爆料公社PO文，表示在內湖瑞光路就看到1名金髮外國女拿著國旗塞給路過民眾。

在2018年3、4月開始，台灣各地陸續出現金髮的外國男、女遊客，向民眾塞國旗、貼紙，接著就會拿出字卡，上面寫著「我是聾人，來漂亮的台灣自助旅行，希望你能來買我的國旗$100元，讓我更了解你們的文化。希望你贊助我們的旅費」。

一直到2019年台灣各地北、中、南都出現他們的身影，像是金髮外國女就會鎖定男性民眾，金髮外國男則會選擇女性民眾，藉此博取同情心，民眾陸續在臉書上PO文，並幫他們取名為國旗黨。

在9日時，1名網友在「爆料公社」PO文，表示在北市內湖區瑞光路看的金髮外國女向民眾塞國旗，呼籲大家要注意，網友在留言處表示：「前幾天在三重有外國人在發小國旗，原來是要錢的喔」、「我坐在車內，歪果人竟然要給我小國旗」、「叫他們去大陸更好賣」。

警方私下透露，雖然賣國旗的行為很難認定有沒有違法，但是來台旅遊的外國遊客基本上是不能有營利行為，如果遇到的話可以通知警方或者移民署專勤隊到場處理。