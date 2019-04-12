影／睡夢中聽到巨響...婦人PO文喊：我家有小偷　警電鋸破鐵門卻傻眼

突發中心／台北報導

台北市敦化華城住宅區12日凌晨發生一起荒謬的小偷闖空門事件，讓員警哭笑不得。一名女子睡夢中聽見客廳傳來聲響，誤以為家中遭小偷，不敢離開房間PO文在臉書求救，引起百名網友關注幫忙報警，未料員警到場破門而入，竟發現兇嫌是「掃地機器人」，讓所有人都差點暈倒。

▲婦人以為家中遭小偷上網PO文求救，網友趕緊報案，沒想到員警破門發現竟是掃地機器人。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲謝女臉書PO文求救「我家現在好像有小偷」，警方獲報後趕緊破門而入救人，結果兇嫌竟是掃地機器人。（圖／記者張君豪翻攝）

警方調查，該名謝姓女子（48歲）與女兒住在松山區延壽街華城住宅區，12日凌晨聽到客廳有巨大聲響，懷疑是小偷闖入家中，害怕到驚慌失措不敢離開房間，透過臉書PO文「求救！我家現在好像有小偷！怎麼辦？」而該貼文引起百名網友關注。

警方接獲3名網友報案後得知謝女住處，派10多名荷槍實彈員警分乘警用機車、偵防車趕赴現場救人。謝女緊張到不敢踏出房門，害怕被小偷攻擊，警方只好取得她的同意破門進入，用電鋸、切割器破壞鐵門，還穿戴起防彈背心，做好萬全準備破門闖屋制伏歹徒。

▲▼員警用電鋸、切割器破壞鐵門進入，還穿戴起防彈背心，做好萬全準備制伏歹徒，未料竟是掃地機器人惹的禍。（圖／記者張君豪翻攝）

此外，警方還派員在樓下監控，以防小偷從氣窗外牆逃走，場面相當緊張絲毫不敢大意。大批警力順利破門而入時卻差點暈倒，因為燈一開發現謝女所說半夜發出聲響的嫌犯，竟是一台「掃地機器人」，讓10多名員警臉上瞬間三條線。

附近鄰居也因巨大聲響被吵醒，謝女得知是掃地機器人釀禍感到相當抱歉，事後在臉書澄清，「是掃地機器人自行啟動，撞翻了球具，把椅子推來推去，發出聲響」。警方苦笑說道，「這應該是台灣治安史上第一例，因掃地機器人引發大批警力破門救人的特殊案例」；而網友也表示「都是掃地機器人惹的禍」。至於員警破門切割謝女家鐵門的數萬元修繕費用，由謝女自行負擔。

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