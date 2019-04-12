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浴室有怪聲！2男嚇怕「竊賊闖入」影片曝光　警持槍破門…又見掃地機器人

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▲民眾報警有竊賊闖入，警方趕緊荷槍抓人，卻驚見掃地機器人。（圖／翻攝自Washington County Sheriff`s Office臉書）

▲民眾報警有竊賊闖入，警方趕緊荷槍抓人。（圖／翻攝自Washington County Sheriff's Office臉書）

記者楊絡懸／綜合外電報導

台北市松山區住宅12日凌晨「疑有竊賊闖入住家」，結局全場笑炸，美國也發生類似案件！奧勒岡州波特蘭市（Portland）有民眾報案指出，住家的浴室遭竊賊闖入，還把浴室反鎖、發出奇怪的碰撞聲，從門縫見到浴室內有走動的身影。數名警察荷槍實彈、在浴室門前喊話警告，卻聽見竊賊疑準備要破窗逃逸，於是決定破門抓人，沒想到當警方踹開門、準備開槍時，卻發現現場只是一台掃地機器人。

根據《華盛頓郵報》報導，兩名男子下午1時許外出溜狗，回來就聽到家中有著詭異的聲響，疑似有人闖進門。他們仔細一聽，發現浴室內傳出「沙沙沙」的聲音，覺得「有人正在犯罪」，且這名竊賊還自行把浴室門鎖上，在門縫中可以看見有身影竄動，因此趕快報案，請警察前來抓人。

一名巡邏的警察剛好在附近，趕緊來到現場，不久後又有3名警察和2隻警犬前往協助。一群人到浴室門前確實聽見裡面傳出「沙沙沙」的聲音，以及不明的碰撞聲。警方都不敢大意，立刻包圍整棟房子，大喊「我們是警察！」要求躲在浴室的嫌犯開門，但是對方始終都沒有回應，而且還繼續發出碰撞聲。

▲民眾報警有竊賊闖入，警方趕緊荷槍抓人，卻驚見掃地機器人。（圖／翻攝自Washington County Sheriff`s Office臉書）

▲警方們準備要破門抓人。（圖／翻攝自Washington County Sheriff's Office臉書）

由於浴室的碰撞聲越來越明顯，似乎有撞擊玻璃的聲音，警察擔心嫌犯可能要破窗逃逸，因此決定荷槍實彈、破門抓人，並讓警犬進入制伏。沒想到當浴室門一打開，一群人見到浴室現場內有一台掃地機器人不斷撞擊淋浴間的玻璃，「工作認真」的模樣讓全場都噴笑。

華盛頓縣警長辦公室（Washington County Sheriff's Office）發言人迪皮特羅（Danny DiPietro）受訪時表示：「現場完全不知道這是什麼情況。大家本來做好了準備，要應付各種可能的情況，看到這個畫面卻立刻爆出笑聲，就像是『發生了什麼事情？不會是被惡整了吧？』」25分鐘的攻堅行動根本是虛驚一場。

▲民眾報警有竊賊闖入，警方趕緊荷槍抓人，卻驚見掃地機器人。（圖／翻攝自Washington County Sheriff`s Office臉書）

▲當警方一開門，發現現場只有一台掃地機器人。（圖／翻攝自Washington County Sheriff's Office臉書）

原來，這兩名男子受家人囑託幫姪子看家，卻不知道姪子家裡有一台正在「努力工作」的掃地機器人。當他們出門溜狗時，聽到浴室內有詭異的聲響，而且浴室門還關上，就以為有陌生人闖入，緊張報警處理。

迪皮特羅表示，當警方在浴室門外大喊「我們是警察」並且表明警察身上有配槍和警犬，理應上屋內的人聽到後會有所反應，但當下「沒有人」告知、確實讓人不知道浴室內正發生什麼事情。這不僅是無視警察的命令，也會讓人以為嫌犯可能正在策劃準備逃跑。

事後，這兩名男子感到非常不好意思，不斷跟警方說抱歉，對於整起事件感到尷尬又丟臉；警方安慰他們不要覺得愧疚，畢竟警察也沒有在第一時間認出嫌犯是掃地機器人。

The Great Roomba Burglary

Newly released body cam video and 9-1-1 audio from the infamous Roomba Burglary in Washington County.

Posted by Washington County Sheriff's Office on Wednesday, April 10, 2019
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關鍵字：掃地機器人,警察,報案,北美要聞

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