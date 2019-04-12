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快訊／民生社區婦半夜求救「我家有小偷」　警攻堅活逮「它」...網友拳頭硬了

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▲▼婦人以為家中遭小偷，上網求救網友，沒想到破門竟是掃地機器人。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲婦人以為家中遭小偷，上網求救網友，沒想到破門竟是掃地機器人。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市松山區1名女子，因深夜睡覺時聽見客廳有聲音，誤以為是家中遭小偷，但女子卻沒有報案，卻在臉書PO文「求救，我家現在好像有小偷，怎麼辦？」此文一出引發議論，警消到場後女子不敢出房開門，警消破門進入發現兇嫌竟是「掃地機器人」，讓警方當場哭笑不得。

警方調查，48歲的謝姓女子與女兒同住在松山區延壽街1處民宅，12日凌晨1時許，聽到客廳有聲音，謝女懷疑是小偷進入行竊，但謝女並無立刻報案，反而在臉書社團發出求救文指出，「求救，我家現在好像有小偷，怎麼辦？」

警方接獲3名網友報案後展開調查，透過臉書中的通訊軟體聯繫到謝女後，得知謝女正確住處，上門要謝女幫忙開門時，謝女卻不敢步出房門，要警方協助破門幫忙。

警消取得謝女同意後破門進入，燈一開發現嫌犯竟是一台「掃地機器人」，而附近鄰居以及謝女的女兒也因巨大聲響被吵醒，事後謝女得知是掃地機器人釀禍也對警方相當抱歉，事後也在臉書上澄清。

謝女貼文事後在臉書社團貼文澄清，「是掃地機器人自行啟動，撞翻了球具，把椅子推來推去，發出聲響」，而網友也表示，「都是掃地機器人惹的禍」，也有人要謝女再檢查一下是否有東西被翻過或損失。

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關鍵字：攻堅,小偷,臉書,掃地機器人

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