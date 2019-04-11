Uber條款剩2周！代僱駕駛召集全台聯署　怒吼：月底前一定上凱道

▲Uber與受103-1運管新規的相關團體開記者會，要求交通部「撤銷103-1運管新規」。（圖／記者屠惠剛攝）

記者胡順惠／台北報導

距離交通部修法意見徵詢僅剩兩個禮拜，Uber與受103-1運管新規嚴重影響的相關團體聯合舉辦記者會，要求「撤銷103-1運管新規」。網路叫車平台代僱駕駛自救會發言人李威爾表示，如果新規通過，月底前一定會上凱道抗議，現在已經開始做車內聯署，7天已經有10幾萬張票的回收，要讓政府知道每一張都是對政府的不爽。

今（11）日上午舉行撤銷103-1運管新規聯合記者會，Uber亞太區總經理Amit Jain表示，營運模式絕對符合政府的法規，平台有1萬名代僱駕駛，過去2年獲得合法營運的框架，大家都投入非常多的資源，再過2週政府規定的運管新規就會摧毀所有營運，成千上萬與平台合作的駕駛營運都會被摧毀，政府必須承擔這樣的責任。

請繼續往下閱讀...

▲Uber亞太區總經理Amit Jain。（圖／記者屠惠剛攝）

Amit Jain還說，uber是全球性平台，在全球60個國家營運，為所有城市帶來良好的改變，最重要的任務是希望提供交通的選擇，不用把空間浪費在蓋停車場，把空間還給民眾，對駕駛來說，可以透過駕駛平台獲得彈性，對民眾而言有較好的叫車選擇，希望政府努力讓受衝擊的代表可以出來討論，所有人可以一起加入聯署活動撤銷新規。

「修法不是為了圖利某一群人，讓另一群人犧牲！」李威爾透露，家中有4個人，但老婆身體不好，只有他在賺錢，全職在當代僱駕駛，從2月21日那天政府公布之後，大家怒氣衝天才會成立這樣的自救會，103-1運管新規公布之後，影響最大的是代僱駕駛，為什麼只能透過租賃業者發聲？政府官員都耳朵關起來。

▲網路叫車平台代僱駕駛自救會發言人李威爾。（圖／記者葉南州攝）

Uber台灣區總經理吳罡則說，103-1剩下2週，2年之間跟上萬代僱駕駛司機合作，「2年的時間經營卻在2週帶來改變」，會帶來很大的傷害，是非常不合理的行為，限制代僱駕駛、消費者的權利，也不會讓計程車業者的轉型。他呼籲，政府不應該是限制，而是要一起討論，絕對可以帶來雙贏。

叫車吧共同創辦人賴群森分析，一切爭議都來自公路法第34條，這是30年前談的事情，法規層面應該往上看，滿街計程車空車攬客，不只效率不彰也會造成空汙問題，整體產業規劃應該重新討論，政府和租賃車業者應該坐下來好好談談。

▲記者會現場氣氛嚴肅。（圖／記者屠惠剛攝）

李威爾痛批，政府修法不應該站在租賃車、計程車的立場，103-1是扼殺效益的無理惡法，政府態度就是不理不睬，根本不放在眼裡，司機最在乎的就是怎麼樣招攬更多客人、消耗更少的油、維修成本降低。

「政府不照顧我們沒有問題，但總不能不在乎背後300萬的消費者，這是300萬張的選票！」李威爾指出，現在已經開始做車內聯署，代僱駕駛可以到全台15個站領取聯署卡，7天已經有10幾萬的回收，還會持續增加，每一張票都是對政府的不滿，呼籲消費者一起站出來，告訴政府這是不對的行為。他還說，如果新規通過，一定會走上凱道，時間預計在4月底。