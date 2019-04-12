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外遇酒店妹產女！給近億安家費10年後還被勒索　電信強人怒譙：X你娘卡好

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▲▼ 外遇，出軌，通姦。（圖／視覺中國）

▲電信強人外遇還產下一女，事後簽下協議要求對方不得再提出扶養仍被勒索贍養費。示意圖與本案無關。（圖／視覺中國）

記者劉昌松、陳韻如／台北報導

張姓電信強人20年前上酒店結識一名許姓女子進而交往，還生下1女，2007年時雙方簽下協議，張男將忠孝東路一戶約60坪的房子及現金5000萬元給許女，並約定不得再提出扶養及分配遺產的要求。然而，簽下協議的十年後，許女卻趁著張男到烏來山區爬山時，連同林姓堂弟半路攔截強索贍養費，雙方爆發衝突，張男在抵抗之下脫口「X你娘卡好」。事後雙方相互提告傷害等，台北地檢署則依強制罪起訴許女與林男，而張男則是事證不足，以不起訴處分。

起訴書指出，2007年時張男與許女簽下協議，要求對方不得提出扶養及分配遺產的要求，但2017年張男前往烏來山區爬山時，才剛停好車，許女就與林男衝向其面前，許女雙手抱住他的脖子不讓他離開，林男則是將他的雙手拉住，期間還有一名男子在一旁錄影。

張男不停掙扎，還脫口「X你娘卡好」，而錄影的男子則表示「你不要在魯，再魯有什麼意義」，還說「你們好好講、好好講就好，不要頓，用說的，用說的」，隨後就聽見許女說「XXX事我跟你生的，為什麼不養她？」張男則回覆，該給的都給了，也可以去驗DNA，若經鑑定孩子是他的，他會負責，但如果要更多教育費用，請走法律途徑。

事後許女與林男指控張男遺棄孩子，還對他們罵髒話，甚至動手攻擊，因此提告遺棄、傷害及公然侮辱罪，而張男則是針對2人強抓住他不讓他走，提告妨害自由。

檢方事後勘驗是發當天的錄影畫面，認為張男所說的「X你娘卡好」並沒有針對任何人，僅是表達自身不滿，難認有公然侮辱的意思。另外，透過畫面也沒有見到張男對2人有攻擊的行為，因此認為張男事證不足，以不起訴處分，但許女與林男抱著他不讓他走，則是被依強制罪起訴。

此外，檢方調查後認為，在民法上張男確實對於與許女所生的女兒有養護照顧的責任，縱使他並沒有盡到義務，但這與刑法的遺棄罪有別，且雙方還有簽下協議，難以認定張男有遺棄的犯意。

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關鍵字：電信強人,酒店,外遇

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