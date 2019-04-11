花蓮砂石車剎車失靈　撞翻變電箱毀5車236戶停電

▲砂石車疑似煞車失靈，自撞停靠路邊的自小客車，同時也撞毀台電變電箱。（圖／記者蕭可正攝，下同）

記者王兆麟、蕭可正／花蓮報導

花蓮市美崙地區中興路11日上午1輛砂石車疑似煞車失靈，自撞停靠路邊的自小客車，同時也撞毀台電變電箱，造成236戶住戶停電，現場無人傷亡，台電人員表示，預計要在晚間才能搶修完畢恢復供電。

花蓮警分局指出，砂石車疑似煞車失靈，駕駛先撞上停在對向車道路邊的2輛車，然後再撞上變電箱，之後繼續推擠3輛，所幸當時路邊停車都沒有人在車上，而魏男酒測值為零，詳細肇事原因還要進一步調查。

▲警方及台電人員均到達現場。

駕駛砂石車的魏姓駕駛表示，接近中午時他載著廢棄砂石行經該處，試踩煞車竟然沒有反應，只見路口有人車通行，緊急將方向盤打向左邊才會撞上變電箱。

1名受波及的陳姓計程車司機說，他就住在事發現場對面，當時聽到連續「碰！碰！碰！」撞擊聲，趕出來一看，發現自己停靠路邊的計程車，車身左側就被撞出好幾條裂痕受損嚴重，可能要近半個月無法做生意了。另外1名休旅車同樣受撞擊，駕駛表示，當時在路口停車到對面購物，還好人不在車上否則後果難料。

▲由於肇事的車輛還卡在電力設備上，台電人員表示，必須等車輛全部排除後，才能進場搶修。

砂石車魏姓駕駛說，公司車輛都有定期保養，早上出車時並無發現任何異狀。波及這麼多台車被撞毀感到非常抱歉，也非常擔心之後龐大的賠償金。

台電花蓮區營業處派員到場了解電力設備受損情形時表示，由於肇事的車輛還卡在電力設備上，必須等車輛全部排除後，才能進場搶修，目前工程人員已經在備料，只要情況許可馬上可以上場維修，最快也要6個小時，預計晚間才能恢復用電。