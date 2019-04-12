處理燒炭大體！她一抬頭見落寞神情　暖勸「輕鬆了」：會替祢收拾乾淨的

▲原PO處理大體時，看到「祂」就在一旁。（示意圖／pixabay）

網搜小組／綜合報導

「關於殯葬業……」一名女網友貼文表示，她有次被派去清理燒炭自殺的現場，大體被移至殯儀館後，她進門就先看到「祂」。女網友什麼都沒過問，開始清理工作，過程中聽到同事在聊亡者的來歷故事，看著祂的神情從落寞到哀傷、最後是自責，她趕緊安慰對方「祢輕鬆了」、「別留戀了，我會替祢收拾乾淨的」。

女網友在臉書《靈異公社》表示，非麻瓜的她，有次被派去清理燒炭自殺的現場，因為知道要清理，所以還特地沒吃早餐，但到了現場樓層，站在門口就聞到一股刺鼻味洶湧地襲來。她透露，當時自己還懷著8個月的身孕，於是就吐了，「同事將門開鎖打開門的那刻，那股味兒，兇猛的侵襲著我的鼻子，我在旁邊又吐了一回（沒錯，那是屍臭）」。

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同事見狀，就問她要不要休息，原PO則是回絕，堅持幫忙清理善後。之後因為大體早已先移到殯儀館，「我進門後，沒看到大體卻看到了祂，我什麼都沒過問，甚至沒向祂打招呼，直接開始我的清理工作」。清理過程中，同事便在聊亡者的來歷故事。

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▲聽到自己的故事，祂也流露哀傷神情。（示意圖／pixabay）

同事先是說，亡者的妻子和別人跑了，這時祂的臉上神情有些落寞；接著亡者還欠了一屁股巨債，祂聽到後，顯得更哀傷了。原PO當下忍不住表示「祢怎麼可以這麼傻」，祂則是傳達訊息「妻子受不了苦日子，不願和祂一起過，當著祂的面和另一個他離開」。

祂表示，後來妻子因生活不順，不惜臉面索要生活費，為了想讓妻子回頭，祂辦理貸款、借款、甚至是高利貸，無一不借，「後來薪水入不敷出，也換不回妻子的回頭，所以才選擇了這麼做，當下很掙扎、很後悔、想熄了煤炭，但想想了痛苦，還是選擇了離去」。

看著在搬滲著屍水和血水床墊的原PO，祂表現出自責，讓女網友忍不住安慰「沒關係的，雖然祢很傻，但祢輕鬆了，跟著菩薩去吧！」最後也承諾「這個房間的回憶及一切，別留戀了，我會替祢收拾乾淨的」。

看到貼文後，其他人也紛紛感動留言，「我覺得妳們真的很偉大，挺著八個月肚子還繼續服務真的很辛苦」、「唉，情關難過！謝謝妳，辛苦妳了」、「看得到那種心情一定是百感交集」、「感覺得出往生者很善良」、「懷孕還要堅守崗位、能不辛苦嗎？但妳的善念會為妳及孩子帶來福報的」。

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