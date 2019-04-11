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3F雙屍命案！他一到現場…腐臭味秒飄進鼻　「屍水溢門檻」沾滿褲

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▲▼浴室,廁所,凶宅,舊屋,老屋。（示意圖／pixabay）

▲原PO曾處理一件在浴室發生的雙屍命案。（示意圖／pixabay）

網搜小組／綜合報導

「這幾天很多人跑來問我，請問什麼是屍臭味？」一名從事殯葬特殊行業的網友，在臉書《靈異公社》中表示，真的想知道的話，就去菜市場買塊五花肉，回家放在客廳7-10天後，那個味道就是了；他也分享自己曾處理一件「雙屍命案」，不僅遠在1樓就聞到3樓的屍臭味，屍水還溢出浴廁門檻，讓網友看了都超毛。

這名男網友從事殯葬特殊行業，他在文中表示，這幾天很多人問他「請問什麼是屍臭味？請問這個味道如何形容？會殘留在身上很久嗎？」他則是回答，屍臭味就是人往生後，約10幾個小時後、身體開始腐敗所產生的味道，氣味會隨時間越變越濃。

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「再來如何形容屍臭味呢？」他說，去菜市場買一塊五花肉，回家後放在客廳7到10天，「你們就會知道是什麼味道了」。至於味道會殘留多久，原PO透露他處理完腐屍後，一定馬上回家洗澡、換衣服褲子，因為自己可能會對味道麻痺，但旁人一定受不了，「一般這個味道如果不去處理會殘留好幾天的，自己呼吸都還聞得很濃的味道」。

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▲▼豬肉,五花肉,肉類,肉品,生肉。（示意圖／pixabay）

▲原PO說，買五花肉回家放10天，散發的就是屍臭味。（示意圖／pixabay）

接著他分享一件自己曾處理的案件，說他接獲通知，得知是某地區一間位在3樓的出租套房內有雙屍命案，亡者是年約3、40歲的情侶，死因疑似燒炭。當時他開車到達現場，光在1樓就聞到很濃的屍臭味，「往生在3樓，1樓就聞得到，代表放很久才有可能發生的」。

在鑑識小組採證完後，他就準備要移置大體，「我緩緩地爬樓梯上樓，1樓有味道但是還不嚴重，往2樓走的時候味道已經達到讓一般人嘔吐的味道了」，原PO硬著頭皮前往3樓案發現場，「那個味道就算你把鼻子摀住都沒辦法抵擋！」不僅味道濃，案發現場還滿地屍水。

原PO接著形容案發現場，說2名往生者選擇在浴室燒炭，屍體則疊在一起，死亡時間研判至少10天。一般來說，浴室門口都有一個檻，防止洗澡水往外漏，而門檻至少高1公分左右，原PO說，「整個屍水已經滿到門檻擋不住，遺體流出的東西又把排水孔給塞住，所以導致屍水流出浴室到達外面」。

洗手間,廁所,洗手台,浴室,水龍頭（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲原PO說，當時屍水已經溢出浴室。（示意圖／stocksnap）

他透露，一般禮儀公司都知道，處理腐屍是高難度作業，「因為腐屍皮膚非常脆弱，一碰整塊皮就下來了，而且屍水很大機率會噴濺到處理的人身上」，所以很少有處理人員身上沒碰到屍水。另外，腐屍身上非常滑、黏稠，一定要特殊方法才有辦法處理。

最後原PO說，他憑經驗順利將2名往生者帶到殯儀館休息，儘管帶著滿身味道、以及沾滿屍水的褲子回家，「雖然辛苦，但看到往生者能夠安息，心裡就踏實多了」。

看到貼文後，許多人紛紛討論屍臭味，「被你一說隔著螢幕都能聞到味道了」、「我曾經聞過，一整個星期哪個味道散不開，那是我們巡邏的陸線，味道是從公墓出來的」。其他網友則是表示敬佩，「好偉大的職業，覺得好感動，辛苦了」、「能人所不能，佩服」、「功德無量」「這真的不是普通人做的來的」、「感謝你的付出」。

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關鍵字：屍臭味,屍水,屍體,五花肉,殯葬,靈異公社

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