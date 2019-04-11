人夫甜LINE小三「偷偷親妳52下」　妻半夜頂濃妝狠瞪反擊

記者黃翊婷／綜合報導

台東鄭姓女子指控，與李姓丈夫婚後一起在婆婆的雞排店幫忙，後來因故離開，她一肩扛起家中經濟重擔，沒想到對方竟然還偷吃小三，還傳訊息打情罵俏「偷偷親妳52下」，氣得提告求償100萬元。不過，李男出庭反控是妻子控制慾太強，甚至會在半夜頂著濃妝臉直直看著他，擔心會被殺害才不得不離家逃命，但還是被法官判決敗訴，且必須賠償15萬元。

鄭女指控，婚後她辭去教職工作，和丈夫一同在台東買房居住，夫妻倆一起在婆婆經營的雞排店幫忙，直到2015年8月才決定不做，無奈丈夫找工作都以「無法適應」收場，她只好一肩扛下全家的經濟重擔，「我從來沒有抱怨，也出資讓他買非生活必需品的機車，滿足他玩車的興趣。」

▲鄭女指控丈夫與小三互傳「偷親52下」的曖昧訊息。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本文當事人無關，下同）

沒想到2016年4月開始，丈夫經常深夜不歸，或者回家後還常在深夜、清晨跟不知名人士講電話，一個月後鄭女無意見間看到LINE的對話，只見丈夫和暱稱為「KXX」的人互稱寶貝，天天噓寒問暖，還有「我希望往後的每一天都有機會說愛妳」、「寶貝睡得好香喔，我剛剛已經偷偷親妳52下了，妳都不知道，但是妳把我抱得緊緊，很溫暖」等曖昧對話，甚至互傳嘟嘴照象徵親吻，這才驚覺可能是小三；她提到，丈夫在婚外情曝光後謊報家暴，甚至離家出走，也沒有給付家庭生活費，根本就是惡意遺棄，因此決定提告離婚，同時求償100萬元。

不過，被指控外遇的李男反駁，自己從小在單親家庭長大，婚後因為沒有工作，夫妻倆才會在媽媽的雞排店幫忙，「我結婚前不知道她人格異常，而且身心狀況極不穩定，會莫名暴怒、惡言，還離間我與母親、朋友之間的感情，害我越來越痛苦，她不是愛我，是只愛她自己。她曾以服藥自殺威脅，甚至在半夜頂著大濃妝盯著我看。」

▲李男反控妻子會在半夜頂著大濃妝瞪他。

李男強調，因為婚姻不平順曾萌生輕生的念頭，當時剛好巧遇學生時代的舊識，對方一直鼓勵他不要尋短，心情平復後才打消這個念頭，「我沒想過侵害她（鄭女）的權利，更沒有不忠的行為，是她擅自拿取我的手機還斷章取義」，因此根本沒有理由要求離婚以及賠償金。

台東地院法官調閱李男與暱稱「KXX」的女子對話紀錄，認為兩人互稱寶貝還互傳嘟嘴的親密照片，顯然已經超越一般男女交往的範疇，因此不採信男方的說法，判他必須賠償鄭女15萬元，全案仍可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995