蔡英文接見美副助卿　美方重申對台友誼

▲總統蔡英文、美國國務院副助卿米德偉。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

政治中心／綜合報導

《臺灣關係法》已邁入第40周年，總統蔡英文除了10日受邀出席「台北市美國商會2019謝年飯」外，12日上午蔡英文也與美國國務院經濟暨商業事務局副助卿米德偉在總統府進行會面，會談中蔡英文也提到，這幾年台美關係持續提升，米德偉的來訪展現美方對台美商務及投資交流的重視。米德偉則認為在《臺灣關係法》40周年這一年是最適合進一步討論台美雙方的經貿關係，並重申美國對台灣的友誼及支持。

蔡英文與曾經派駐台灣的米德偉12日上午在總統府進行會面並進行網路直播，會談中蔡英文提到，這幾年台美關係持續提升，米德偉的來訪也展現美方對台美商務及投資交流的重視。蔡英文說，去年許多台灣公司都表達了在美國擴大投資的興趣，而美商公司，包括Google、Facebook在台灣的加碼投資或擴大培訓人才，也成為台美合作交流的最好例證。

蔡英文表示，為了加強交流，發展台美雙邊貿易協定(BTA)是政府優先推動的目標。而米德偉也針對蔡英文提及印太區域的合作發展說明，希望能打造一個「自由、公平、互利互惠且透明」的協議。最後米德偉提到，他認為在《臺灣關係法》40周年這一年是最適合進一步討論台美雙方的經貿關係，並重申美國對台灣的友誼及支持。