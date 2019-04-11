「大咖來了」美眾院前議長萊恩率25人團　訪台慶祝《台灣關係法》40週年

▲美國聯邦前眾議院議長萊恩（Paul Ryan）將率團訪台參加《台灣關係法》（Taiwan Relations Act）40週年慶祝活動。（圖／路透社）

記者楊絡懸／台北報導

美國國會1979年與我政府終止外交關係、制定《台灣關係法》（Taiwan Relations Act, TRA），由時任美國總統卡特（Jimmy Carter）簽署生效。今年是《台灣關係法》40週年，美國在台協會（American Institute in Taiwan, AIT）即將在台北舉行一系列活動，而美國聯邦前眾議院議長萊恩（Paul Ryan）也將率團訪台參加慶祝活動，成員包括4位美國現任聯邦眾議員及聯邦政府官員等24人。

卡特於1979年4月10日簽署《台灣關係法》、為台美關係立下法源依據，法案共18條，並追溯自1979年1月1日生效；AIT也依此法於1979年成立，負責維持與台灣政治、商務、文化及其他關係，辦理與大使館相同的事務，推動台灣和美國實質的關係。

▲美國在台協會（AIT）即將舉辦《台灣關係法》（Taiwan Relations Act）40週年慶祝活動。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲《台灣關係法》為台灣和美國立下法源依據，推動台美實質關係。（圖／路透社）

今年摘逢《台灣關係法》立法40週年，AIT也啟動40週年慶祝活動，慶祝美國和台灣之間在《台灣關係法》簽署後40年的友誼和夥伴關係，15日當天在AIT內湖新館舉辦「台灣關係法 & AIT@40：40年友誼慶祝酒會」及16日由AIT主辦的「女力經濟賦權高峰會」。

美國聯邦前眾議院議長萊恩也將率領慶賀團訪台，參與15日由ICRT、國立台灣大學、AIT共同舉辦的「台灣關係法40周年座談會」，及16日美國智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）與遠景基金會舉辦的「2019印太安全對話——臺灣關係法立法40週年紀念：深化臺美關係」論壇。

▲萊恩（Paul Ryan）望向美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透社）

▲萊恩（Paul Ryan）曾被共和黨提名為副總統候選人。（圖／路透社）

49歲的萊恩曾是威斯康辛州聯邦眾議員；2012年美國總統大選被共和黨提名為副總統候選人；2015年以150年來「最年輕議長」之姿出任美國聯邦眾議院議長；2018年4月宣布期中選舉不再角逐連任；今年1月3日任期結束、卸任議長職位並離開國會，3月成為福斯企業（Fox Corporation）董事。

美國聯邦眾議院議長是美國政壇第3號人物，眾院議長在繼任美國總統的順序中，僅次於副總統。萊恩過去當議員時曾連署過7項台灣相關法案，包括支持台灣加入國際民航組織（ICAO）、幫助時任總統陳水扁參加2001年的亞太經濟合作（APEC）會議等。2018年8月，立法院長蘇嘉全赴美參加美國聯邦參議員馬侃（John McCain）追思活動時，也曾拜訪萊恩，成為台美斷交後國會議長的首次會面。

美國慶賀團成員包括AIT主席莫健（James Moriarty），美國眾議院科學、太空和技術委員會主席江笙（Eddie Bernice Johnson），美國聯邦眾議員貝肯（Don Bacon）、強森（Hank Johnson）、卡巴赫（Salud Carbajal）等4位眾議員，以及美國環保署首席副助理署長西田珍（Jane Nishida）、國務院經濟與商業事務局副助理國務卿米德偉（David Meale）、國務院東亞暨太平洋事務局台灣協調處處長何樂進（Jim Heller）等官員。