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美眾議員駁斥「一中原則」　投書力挺台灣：從不是中國一部分

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▲▼ 美國聯邦眾議員夏波（Steve Chabot）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 美國聯邦眾議員夏波（Steve Chabot）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／編譯

《臺灣關係法》邁入40周年，長期力挺台灣的美國共和黨眾議員夏波（Steve Chabot）10日投書《國會山報》，肯定台灣與美國的重要夥伴關係，更強調台灣是個「國家」，美國應該更加強維繫雙邊關係，並履行對台灣的承諾，包括批准出售F-16戰鬥機，以及全面實施《臺灣旅行法》。

夏波表示，他幾週前向眾議院提交第248號決議案，區分美國的「一個中國政策」與中國的「一個中國原則」，「這兩項政策都沒有反映出一個不可否認的事實，即台灣是一個真正的國家，從來都不是中華人民共和國的一部分。」在此刻區分這兩種政策，駁斥北京的立場，消除所有誤解仍然是非常重要的。

夏波以「40年來的《臺灣關係法》（Taiwan Relations Act）仍然是我們維護民主決心的紀念碑」為題指出，1979年1月1日，美國政府終止與台灣所有的正式外交關係，轉而承認中華人民共和國政府後，美國國會立刻以壓倒性票數通過《臺灣關係法》。夏波表示，「40年後它仍是兩國（我強調的是國家）之間，在沒有正式外交關係的情況下，保持商業、文化與其他交流的基礎法規。」最重要的是，它承諾能在符合美國利益的前提下，確保台灣能夠和平地自行決定，是否成為中華人民共和國的一部分。

夏波提到，台灣目前是全球最重要的民主轉型典範之一，也是美國最大的貿易夥伴之一，「身為聯邦眾議院台灣連線共同主席、台人的老朋友，我們應更積極的加強雙邊關係，履行對台灣的承諾。」夏波上月底向國務卿蓬佩奧（Michael Pompeo）質詢有關《臺灣旅行法》進展時，蓬佩奧也肯定表示，未來美國會做出更多具體行動來執行，並嚴肅看待美台關係的重要性。

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關鍵字：一中原則,一中政策,台灣關係法,台灣旅行法,Steve Chabot

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