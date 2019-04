美眾議員駁斥「一中原則」　投書力挺台灣：從不是中國一部分

▲ 美國聯邦眾議員夏波(Steve Chabot)。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/編譯

《臺灣關係法》邁入40周年,長期力挺台灣的美國共和黨眾議員夏波(Steve Chabot)10日投書《國會山報》,肯定台灣與美國的重要夥伴關係,更強調台灣是個「國家」,美國應該更加強維繫雙邊關係,並履行對台灣的承諾,包括批准出售F-16戰鬥機,以及全面實施《臺灣旅行法》。

夏波表示,他幾週前向眾議院提交第248號決議案,區分美國的「一個中國政策」與中國的「一個中國原則」,「這兩項政策都沒有反映出一個不可否認的事實,即台灣是一個真正的國家,從來都不是中華人民共和國的一部分。」在此刻區分這兩種政策,駁斥北京的立場,消除所有誤解仍然是非常重要的。

.@RepSteveChabot: "Four decades of the Taiwan Relations Act remains a monument to our resolve to uphold democracy" (@TheHillOpinion) https://t.co/WGfAOCeqNg pic.twitter.com/cCgmMztyIi