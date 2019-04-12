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不滿總統初選延後　蔡明憲退民進黨「表達最深的沉痛」

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▲蔡英文、賴清德。（合成圖／記者屠惠剛攝）

▲蔡英文、賴清德。（合成圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文及前行政院長賴清德互爭黨內總統初選，民進黨中執會10日開會，各派系達成共識，最終敲定延後初選時程至5月22日立委初選作業完成後進行。蔡賴相爭互不相讓不少黨員相當不滿初選時程延後，前國防部長蔡明憲12日發聲明宣布退黨，「痛心離開民進黨表達我最深的沉痛」。

蔡明憲退黨聲明中指出，「本人以一介資深黨員，呼籲黨內必須尊重初選制度，民進黨最可貴的就是依照民主自由的精神創黨，在公平的制度下競爭，這是我們過去民進黨堅持的價值與理念」。他批評，「民進黨至今仍然竟日追逐眼前、短小的黨內派系政治利益，而漠視台灣人民如此的焦慮及疏離感日益擴大。本人，一介黨員，無力再有任何陳言。所以，只能痛心離開民進黨表達我最深的沉痛。」

蔡明憲發出聲明，強調他自即日起退出民主進步黨，不只蔡明憲，獨派大老吳澧培11日也痛批初選延後做法，他重話痛斥，「唯一的理由是買時間，這讓人非常沒辦法接受，如果又輸了怎麼辦？再延？又輸了要徵召嗎？徵召可以代表民進黨，但如果最後大選選輸了怎麼辦？要確保當總統是不是要宣布戒嚴？」

面對黨內傳出不滿聲浪，民進黨回應，「民進黨是按照既有的黨內規範公平公正辦理初選相關程序，並沒有改變規則的情況。也希望大家維持團結爭取大選勝利守護台灣。」

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關鍵字：蔡英文,賴清德,蔡賴對決,民進黨

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