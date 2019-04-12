快訊／鬆口參選2020？　韓國瑜對僑胞喊：明年1/11台灣見

記者徐政璿、吳奕靖／波士頓報導

高雄市長韓國瑜4月10日起訪美9天，首戰抵達波士頓，約800名僑胞在晚宴地點帝苑酒店等候高雄市長韓國瑜，現場氣氛沸騰。對於2020總統議題，韓國瑜在致詞時意有所指的表示，明年選舉是中華民國生死保衛戰，希望大家跟中華民國站在一起，一起維護中華民國，明年1月11日台灣見。

▲韓國瑜在波士頓的僑界晚宴。（圖／記者徐政璿攝，下同）

韓國瑜在致詞時首先表示，真的非常感謝大家，僑界的兄弟姐妹大家晚安。韓國瑜還沒講完話，現場僑胞就大喊總統，韓國瑜情緒一度激動，但他笑著回應「喊三聲爽一下就好，一講回去就要洗衣服」。

韓國瑜表示，我想我心裡有一段話，想跟大家分享，我們一個人呱呱墜地來到這個世界，我們從小被一個字困住我們都跳不出來，這個從小在家庭爸爸媽媽這是親情，長大讀書以後進了社會交朋友咧是感情，到了開始成熟懂事遇到異性變成愛情，這個情這個字把我們一輩子困住，因為每一個人就像蜘蛛網裡一個蜘蛛，這個網把我們裹起來就是情這字，我一直被這個情體會很深，因為我是一個重感情的人，今天到波士頓之後我才發現這人還有另外一個情阿，對自己家園對自己故鄉對自己國家的情，對不對？

韓國瑜指出，那請各位僑胞在波士頓各界的好朋友把身體練好健康，我現在22個縣市長身體最差的就是我，你們把身體練好，然後咧把精神過好，明年我要拜託所有僑胞踴躍回到我們中華民國台灣，我們勇敢投出神聖一票，好不好？

韓國瑜說，明年明年是非常重要，我相信台灣的僑胞，跳脫在台灣我們自己把自己大腦裹起來的一個氛圍，大家在海外看得非常清楚，都擔心都害怕台灣的未來，包括今天跟哈佛大學教授即使是外國人都擔心台灣，大家看得非常清楚，所以我希望大家把身體健康維持好，身體多多關心台灣發展，這是我們自己的家園，明年要拜託大家回去。

韓國瑜說，明年真的是中華民國生死保衛戰，希望波士頓跟各界的僑民朋友，跟我們中華民國永遠緊緊地站在一起，來一直維護愛護我們中華民國，好不好？謝謝各位僑胞，我祝福大家所有僑胞朋友們身體健康、闔家平安，明年1/11台灣見。