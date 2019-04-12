初選延後反彈不斷　民進黨喊話：維持團結爭取大選勝利

▲蔡英文、賴清德。（合成圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

2020大選總統蔡英文與前行政院長賴清德之爭，民進黨中執會10日開會，各派系達成共識，最終敲定延後初選時程至5月22日立委初選作業完成後進行。初選確定延後，蔡賴兩人互不相讓，黨內不滿聲音也不間斷，民進黨12日一早發出聲明喊話黨員及支持者，盼能維持團結、爭取大選勝利。

獨派大老吳澧培11日率先開炮，他痛批初選延後完全沒有正當性，他質疑，若最後延了又延民進黨還是輸，要確保蔡英文當總統，「難道要宣布戒嚴嗎？」他嗆，「這讓人非常沒辦法接受，如果又輸了怎麼辦？再延？又輸了要徵召嗎？徵召可以代表民進黨，但如果最後大選選輸了怎麼辦？要確保當總統是不是要宣布戒嚴？」

前民進黨立委沈富雄也在政論節目中表示，民進黨將初選時程延後，卻沒人敢出來批判總統蔡英文，讓他覺得很悲哀、很失望、不認識民進黨了，「今天的民進黨比十幾年前他到余天家掃地時更糟糕」。前總統陳水扁也痛斥，「什麼時候靠民主選舉起家的民進黨變成那麼害怕民主投票？」

前國防部長蔡明憲選擇在12日發出退黨聲明，「本人以一介資深黨員，呼籲黨內必須尊重初選制度，民進黨最可貴的就是依照民主自由的精神創黨，在公平的制度下競爭，這是我們過去民進黨堅持的價值與理念」。他批評，「民進黨至今仍然竟日追逐眼前、短小的黨內派系政治利益，而漠視台灣人民如此的焦慮及疏離感日益擴大。本人，一介黨員，無力再有任何陳言。所以，只能痛心離開民進黨表達我最深的沉痛。」

面對黨內反彈聲音，民進黨12日上午回應，「民進黨是按照既有的黨內規範公平公正辦理初選相關程序，並沒有改變規則的情況。也希望大家維持團結爭取大選勝利守護台灣。」