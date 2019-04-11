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紐時：蔡英文與美副助卿同框　白宮選擇力挺台灣

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▲▼蔡英文出席台北市美國商會2019謝年飯。（圖／達志影像／美聯社）

▲由左至右為美國在台協會處長酈英傑、美國務院經濟暨商業事務局副助卿米德偉、總統蔡英文、美商貝萊德投信董事長李豪。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／編譯

總統蔡英文10日晚間受邀在「台北市美國商會2019謝年飯」中致詞，紀念《臺灣關係法》邁入40周年。同樣出席的美國務院經濟暨商業事務局副助卿米德偉（David Meale）則表示，「美國會繼續堅定履行對台灣的所有承諾。」《紐約時報》認為，這也代表著，美中關係緊張之際，白宮選擇支持台灣。

《紐約時報》指出，過去兩週以來，中國解放軍戰機飛越台海中線、台灣正式向美提出購買F-16戰鬥機要求、在臺協會的美軍以及總統蔡英文停留夏威夷等事件，造成美、中、台三方角力。《紐約時報》認為，這次蔡英文與美國高階官員會面，並在美國商會代表致詞，表示白宮在兩岸關係中，傾向支持台灣。

▲▼蔡英文,美國國務院助理國務卿 David Meale出席台北美國商會謝年飯。（圖／記者張一中攝）

▲蔡英文與米德偉出席台北美國商會謝年飯。（圖／記者張一中攝）

《紐約時報》引述蔡英文的臉書貼文，討論中方軍機飛越海峽中線是「對地區安全和穩定的公然挑釁」。報導指出，中國大陸政府對台灣宣示主權，並可能採取軍事力量，美國則認為，台灣的政治地位尚未確定，同時反對中國大陸想強迫統一的企圖。當時在場的美籍商界官員也對北京的武力恫嚇表達擔憂，米德偉則表示，「美國會繼續堅定履行對台灣的所有承諾。」

在晚宴中共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）、共和黨籍參議員羅伯茲（Pat Roberts）、共和黨籍參議員賈德納（Cory Gardner），以及2016年的民主黨副總統候選人凱恩（Tim Kaine）皆錄製影片表達對台灣的支持。盧比歐在影片中表示，「不管來自北京的任何壓力或脅迫，美國都必須繼續支持台灣，鼓勵我們在世界各地的民主夥伴與台北保持官方關係。」

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關鍵字：蔡英文,美國商會,臺灣關係法,David Meale,Marco Rubio

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