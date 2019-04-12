郵局匯款救急姪女　3提問「讓她冷靜思考...」保住老本

▲婦人心疼「假姪女」險遭騙，警、行員冷靜分析後，幫助婦人保住老本。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣一名婦人日前接到電話假冒姪女的親友借款詐騙電話，便前往峨眉郵局準備將36萬元新台幣匯款到對方指定帳戶，因被郵局經理感覺有異，馬上通報竹東警分局，警方到場，直覺有異，冷靜幫婦人分析，保住婦人老本。

日前警方接獲郵局通報，有名老婦要求櫃檯人員匯款，郵局經理張明山見金額龐大遂聯繫警方到場協助了解。竹東分局峨眉所所長李冠陞及警員劉哲賢趕到郵局時，婦人向警方表示她的姪女急需用錢，所以要將錢匯款到姪女帳戶。

員警聞訊，先建議老婦人冷靜思考，並詢問來電顯示是否為姪女名？姪女不曾跟你借錢，為何沒有先跟父母借錢？為何不是姪女本人來拿錢，而是匯到不認識的人的帳戶？警方耐心向老婦人一一提出疑點。

老婦人一臉狐疑，警方再請他搜尋姪女通訊錄，撥打姪女本人電話。終於姪女本人接電話，姪女表示最近都沒有聯絡老婦人，更遑論借錢，老婦人才恍然大悟自己差點受騙。

警方提醒，民眾接到不明來電或LINE訊息問候，建議多加驗證對方身分，若牽涉到借錢或匯款要求，可直接和當事人電話求證，或是和親友建立防詐專屬約定密語，以便確認身分防詐。