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謊話連篇太惡劣！　誆騙直播主及網友得款上百萬元

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▲蔡姓男子謊話連篇，視司法公信力於無物，犯後態度不佳，台南地檢署起訴他外，並建請法官對其所犯罪行，均至少量處有期徒刑8月以上、不得易科罰金，以儆效尤，並維法紀。（圖／記者林悅攝）

▲蔡姓男子謊話連篇，視司法公信力於無物，犯後態度不佳，台南地檢署起訴他外，並建請法官對其所犯罪行，均至少量處有期徒刑8月以上、不得易科罰金，以儆效尤，並維法紀。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

蔡姓男子謊話連篇，編造各種投資藉口，詐騙梁姓、蔡姓等多位直播主與網友共上百萬元，還涉嫌盜用梁姓直播主照片及電話，張貼「賣身專線」，對梁不實誹謗，台南地檢署依詐欺、誹謗、違反個資等罪嫌起訴，檢察官認為蔡嫌惡性重大，請刑庭對他各件犯罪均至少量處徒刑8月以上，且不得易科罰金，以儆效尤。

起訴書指出，30多歲的蔡姓男子因詐欺案件，經台南地院判處有期徒刑4月確定，於2017年5月12日易科罰金執行完畢。蔡嫌因積欠賭債1百多萬元，需錢花用及還債，透過直播程式認識梁姓等直播主後，以錢被友人偷走及可幫忙投資股票、操盤融資等藉口，誆騙梁姓、陳姓、解姓、楊姓等直播主共1百多萬元，蔡嫌拿去賭博和花用殆盡。

梁姓直播主被騙72萬多元，多次要求蔡男還錢不成，蔡男還盜用梁姓直播主照片與電話，張貼「賣身專線、24小時提供服務」之文字，傳述梁從事賣身行為之不實言論，讓梁名譽受損，並心生畏懼。另葉姓直播主重機故障，蔡男誆稱有熟識機車行可修護，藉此騙得重機車，再以維修機車須車主本人之雙證件及車輛行、駕照，騙得葉之雙證件持往當舖典當重機花用，葉姓直播主因蔡男遲未返還重機，亦未告知重機下落，於是向警方報案。

因被害人向各地地檢署提告偵辦後，多次傳訊蔡嫌到案說明，蔡嫌均未到案，2018年10月初經士林地檢署通緝到案，蔡嫌向檢察官稱會找被害人協調還款，希望案件能夠移轉到台南以方便跟被害人調解，但等到案件移轉到台南地檢署後，檢察官傳訊蔡嫌卻都未到下，再被南檢發布通緝到案，檢方向法院聲押獲准至今。

檢察官指出被告蔡嫌謊話連篇，視法院判決及司法公信力於無物、犯後態度不佳、累犯等事項，被告各件所犯，建請刑庭均至少量處有期徒刑8月以上、不得易科罰金 之刑，以儆效尤，並維法紀。

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關鍵字：謊話連篇,誆騙,直播主,網友,詐騙

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