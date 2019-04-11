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劉樂妍為妹討債罵「王八蛋」　挨告出庭「我在大陸很忙」

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▲▼劉樂妍。（圖／翻攝自劉樂妍微博）

▲劉樂妍為妹討債罵人「無恥」、「王八蛋」，被起訴公然侮辱。（圖／翻攝自劉樂妍微博）

記者劉昌松／台北報導

藝人劉樂妍近年赴大陸發展，疑似因為得知擔任化妝師的妹妹被人欠款，2018年2月間，在微博上指名關姓導演「無恥」、「真是一個王八蛋」，關姓導演憤而提告後，台北地檢署多次傳喚劉未到，最後出庭時解釋因為自己「在大陸很忙」，檢察官調查後認定劉女用詞已屬謾罵，11日依公然侮辱罪起訴劉女。

▲▼ 劉樂妍為了幫妹妹出氣，在微博上大罵導演無恥。（圖／記者劉昌松翻攝）

▲劉樂妍為了幫妹妹出氣，在微博上大罵導演無恥。（圖／記者劉昌松翻攝）

劉樂妍經常針對兩岸議題發表看法，被稱為「女版黃安」，她2018年2月間，在個人微博上po文，她說自己的妹妹參加關姓導演劇組，結果拍完戲後，關沒有付錢，害她妹妹自掏腰包墊付不少錢，劉樂妍大罵「你媽沒教你欠錢要還嗎」、「無恥」、「真是一個王八蛋」。

關姓導演提告並否認欠錢，檢察官傳喚劉樂妍，但劉多次請假，最後出庭時解釋，因為在大陸很忙，不過她仍憤慨表示，關姓導演除了欠她妹妹，還欠了其他劇組人員錢，她氣不過才會po文。

檢察官認為，無論雙方是否有金錢債務糾紛，罵人「無恥」、「真是一個王八蛋」，已涉公然侮辱罪嫌，因此在11日起訴劉樂妍。

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關鍵字：劉樂妍,女版黃安,討債,欠錢,王八蛋,厚顏無恥,劇組,公然侮辱

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