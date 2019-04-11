神秘鬼娃「古曼童」用屍油供奉　專家澄清翻轉「恐怖觀感」

▲專家澄清大家對古曼童信仰的誤會。（圖／翻攝自東森新聞）



生活中心／綜合報導

古曼童是源自於泰國的嬰靈信仰，在其他東南亞國家也相當常見，現在也流傳到台灣，但是相傳古曼童需要用屍油供奉，也讓不少人對這樣的信仰產生一種「恐怖觀感」。對此台灣的古曼童專家出面澄清外界對於古曼童信仰的誤會，並不是像過往流傳的如此恐怖。

古曼童當中的男孩才會稱為「古曼童」，女孩則稱為「古曼麗」，因為古曼童都是小孩，所以大多供奉玩具、玩偶、餅乾、糖果等小孩喜歡的東西，另外古曼童娃娃為求逼真，大多使用真人的頭髮，身上也會寫上經文，與一般的娃娃不太一樣。

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▲為求逼真，古曼童使用的是真人的頭髮。（圖／翻攝自東森新聞）



古曼童源自泰國，但是在許多東南亞國家都有供奉古曼童的信仰，流傳到台灣有人稱為「鬼娃」，甚至傳說必須用屍油供奉，難免給人恐怖觀感。

古曼童專家楊學沂解釋，其實很多時候是自己種了什麼因，得了什麼果，而不是小孩子（指古曼童）或古曼類型產生出來的結果，早期的時候法律限定沒那麼多的時候，屍油供奉的狀況會比較多一點，現在是沒有辦法再這樣使用。

▲古曼童不會幫你做壞事。（圖／翻攝自東森新聞）



楊學沂說，祂們（古曼童）本身就善念，所以祂們也不會去幫你做惡，祂們做出來就是我要去做好事、我要累積功德、我要趕快去投胎，所以你要祂去做壞事，祂基本上也不太會理你。