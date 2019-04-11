　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

神秘鬼娃「古曼童」用屍油供奉　專家澄清翻轉「恐怖觀感」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼專家澄清大家對古曼童信仰的誤會。（圖／翻攝自東森新聞）

▲專家澄清大家對古曼童信仰的誤會。（圖／翻攝自東森新聞）

生活中心／綜合報導

古曼童是源自於泰國的嬰靈信仰，在其他東南亞國家也相當常見，現在也流傳到台灣，但是相傳古曼童需要用屍油供奉，也讓不少人對這樣的信仰產生一種「恐怖觀感」。對此台灣的古曼童專家出面澄清外界對於古曼童信仰的誤會，並不是像過往流傳的如此恐怖。

古曼童當中的男孩才會稱為「古曼童」，女孩則稱為「古曼麗」，因為古曼童都是小孩，所以大多供奉玩具、玩偶、餅乾、糖果等小孩喜歡的東西，另外古曼童娃娃為求逼真，大多使用真人的頭髮，身上也會寫上經文，與一般的娃娃不太一樣。

請繼續往下閱讀...

▲▼專家澄清大家對古曼童信仰的誤會。（圖／翻攝自東森新聞）

▲為求逼真，古曼童使用的是真人的頭髮。（圖／翻攝自東森新聞）

古曼童源自泰國，但是在許多東南亞國家都有供奉古曼童的信仰，流傳到台灣有人稱為「鬼娃」，甚至傳說必須用屍油供奉，難免給人恐怖觀感。

古曼童專家楊學沂解釋，其實很多時候是自己種了什麼因，得了什麼果，而不是小孩子（指古曼童）或古曼類型產生出來的結果，早期的時候法律限定沒那麼多的時候，屍油供奉的狀況會比較多一點，現在是沒有辦法再這樣使用。

▲▼專家澄清大家對古曼童信仰的誤會。（圖／翻攝自東森新聞）

▲古曼童不會幫你做壞事。（圖／翻攝自東森新聞）

楊學沂說，祂們（古曼童）本身就善念，所以祂們也不會去幫你做惡，祂們做出來就是我要去做好事、我要累積功德、我要趕快去投胎，所以你要祂去做壞事，祂基本上也不太會理你。

ET快訊
這4大星座「另一半專挑醜的」！長得越普通他們越愛
世界「最恐怖火車」！行經英吉利海峽　忘記關窗就會被淹死
NIKE鞋標錯價「賠償曝光」！4500元變999元網瘋搶..

關鍵字：古曼童,古曼麗,屍油,楊學沂

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

影／北漂女孩賺36K不夠用！網友抓致命開銷超高「活該月光」

6萬上班族VS.12萬菜販怎麼選　網勸：賣菜台女不會嫁

其邁叔叔兒童節說睡前故事　內容太邪惡根本偷渡「宵夜文」

桃園機場「黃底紅字」裝飾醜炸　網怒轟「國恥」設計者說話了

影／動物園猩猩真的是「工讀生」　遊客怒：讓小孩失望太荒唐

館長1年前「神秘微笑」預言禁藥風波　比對「5年照片」分辨

台鐵被爆「9個月欠下3億加班費！」　工會擬4月底提告

神秘鬼娃「古曼童」用屍油供奉　專家澄清翻轉「恐怖觀感」

「沙發黑洞」笑到哭！台動畫《小兒子》改編駱以軍作品　引發男閨蜜取暖

超胸女主播遊賞螢秘境　激推六星級度假露營車

手機永遠靜音「超難找」的4大星座　巨蟹靠緣分、水瓶懶得接電話

中天男主播私會甜心記者…　「被爆親暱照流出」激怒空姐妻

高雄老店「20元蛋包飯」忍痛熄燈　暖心闆娘：因學生關係不願漲價...

MANIAC挺進《達人秀》總決賽　評審狂讚：台灣一定以你們為傲！

追分國小學生高喊「媽祖婆我愛您」　白沙屯媽調頭進校園讓學生鑽轎底

雪莉醉酒「沒穿內衣」開直播　手摸雙胸嗆：討厭視線OO！

要用新電腦拍照卻「按到錄影」　可愛老夫妻螢幕前尷尬笑僵XD

詐欺犯路邊「不小心打對人」　始源睡一覺變國民英雄惹XDD

朴有天否認吸毒：我被誤會了！　自爆患憂鬱症「靠安眠藥入眠」

熬夜體重暴增、記憶力受損　超過23點才睡6系統全爛光！

台鐵被爆「9個月欠下3億加班費！」　工會擬4月底提告

神秘鬼娃「古曼童」用屍油供奉　專家澄清翻轉「恐怖觀感」

「沙發黑洞」笑到哭！台動畫《小兒子》改編駱以軍作品　引發男閨蜜取暖

超胸女主播遊賞螢秘境　激推六星級度假露營車

鬼王纏身想硬上：干擾我娶妻死！她逃跑崩潰「追上來了」　城隍爺鎮壓秒乖

父心肌梗塞母跪地求　粉紅超跑WV繞路找到她家：白沙屯媽來了

老伯恍神差2分鐘被撞！　女警「跳下月台救人」：當下沒想太多

牆角壁癌醜爆！他大筆一揮「潑墨山水畫」超壯麗　1.8萬人朝聖神作

小碎步、不自覺顫抖、關節僵硬快求醫　小心罹患巴金森氏症

全球黑琵普查出爐！破4千隻創新紀錄...中華鳥會提醒這件事

蔡依林力挺青峰…參加《歌手》原因笑炸！　還原「睡前對話」

綠蠵龜「背部爆裂」慘死八里沙灘！貨輪螺旋槳打碎　照片曝光

不但腫得像豬頭還超痛　不可輕忽的兒童腮腺炎！

豆柴突破體型劣勢！「鎖喉壓制」KO黑柴　牠一臉懵：偶輸了？

為韓國瑜！孫大千開直播批王丹全說錯　「吞掉一盤曲棍球」

慎入！許維恩拍車禍戲「血濺滿地」　畫面太驚悚嚇人

車太鉉、金俊昊遭警方傳喚調查！　認了：打賭是事實

「微笑切烤豬」賀動物醫療中心落成　網諷：展示開刀技術

台鐵被爆「9個月欠下3億加班費！」　工會擬4月底提告

中職／戴培峰升一軍！古久堡：打這麼爛還上來

隆成巨乳後男客狂上門！ 她在門口貼靈符求...保佑卻招來淒慘後果

生活熱門新聞

快儲水！台中12日晚上10點起..

老公月薪4萬　幼稚園學費18...

她當年最愛「華華和宗迪」釣出一..

北捷正妹昏睡　一排英文引網暴動

人類史上第一張「黑洞照片」曝光

聽師父念經8hrs！冷看亡父七..

北漂女孩賺36K不夠！網抓關鍵..

樂高玩具開賣「瞬間秒殺」網急炸

鬼王纏身硬上她！城隍爺鎮壓秒乖

24歲月光族上兵問要不要續簽　..

超市選鮮奶！初鹿包裝「現折20..

中華郵政、全家合推「便利包店到..

超商店員喊「欸699」　她無言..

解開現代日天皇每年拿多少零用錢

更多熱門

相關新聞

屍油供奉鬼娃　專家：一定有報應

由邱姓主嫌組成的6人詐騙機房，專騙大陸民眾，因一群人遷入北屯區某高級透天厝行跡可疑遭人舉檢舉，清水警分局等單位連日跟監蒐證，10日清晨破門而入，除查扣相關犯案工作外，更發現邱男以屍油供養「長髮鬼娃娃」，就為求業績長紅；對此，民俗專家林茂賢表示，邱男用養小鬼獲利，一定會付出代價。

10具嬰屍失蹤　疑被拿作「古曼童」

10具嬰屍被偷　公墓半夜傳出誦念

古曼童托夢　泰男132張彩券全中

古曼童報明牌？　他買132張彩券全中

讀者迴響

發燒話題

黑洞 陳偉殷 日本新年號 米其林指南 地震 許瑋甯 王令麟 六輕爆炸 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 許淑淨 王令麟 張國榮 孟耿如 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE志效 金城武 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 王令麟 安以軒懷孕 鄧紫棋 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 蔡英文 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 Wowaka 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

約會求男友拍照！她一看差點昏倒

懷疑男友劈腿！她偷擺「體重計」怒揭發

她空翻判斷失誤　下秒雙腿變斷筷

NIKE訂製鞋標錯價變999元

4歲女童被4名同學持棍性侵4個月　母心碎：天天慘叫

法鬥被丟水中「游泳」掙扎30秒斷氣

嬰孩忘刷牙　20顆牙拔剩2顆！

快儲水！台中12日晚上10點起停水23hrs

老公月薪4萬　幼稚園學費18.6萬

胡睿兒再炫奧迪照！林采緹直播驚見「黑黑的走光了」

婚後把老婆當傭人的4大星座男！

Line推全新「暱稱隨你填貼圖」

她當年最愛「華華和宗迪」釣出一票妹子

4大星座「另一半專挑醜的」超奇葩！

小雲寶寶露胸道歉！泳衣雪白8字型擠炸

更多

最夯影音

更多

手機永遠靜音「超難找」的4大星座　巨蟹靠緣分、水瓶懶得接電話

中天男主播私會甜心記者…　「被爆親暱照流出」激怒空姐妻

高雄老店「20元蛋包飯」忍痛熄燈　暖心闆娘：因學生關係不願漲價...

MANIAC挺進《達人秀》總決賽　評審狂讚：台灣一定以你們為傲！

追分國小學生高喊「媽祖婆我愛您」　白沙屯媽調頭進校園讓學生鑽轎底

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面