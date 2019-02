10具嬰屍失蹤！半夜傳出誦經聲…賊偷屍「用黑魔法」製作古曼童

▲泰國清邁最近發現羅勇公墓(Rayong cemetery)嬰兒墳墓竟被撬開,裡面的屍體都不見了。(圖/翻攝自Bangkok Post)

國際中心/綜合報導

泰國最近不斷發生盜墓事件,清邁班昌(Ban Chang)有一處公墓至少有10個嬰兒墳墓全被撬開,裡面的屍體都被人偷走,消失無蹤。由於當地的民間信仰是供養嬰屍製作而成的「古曼童」,因此調查單位認為竊賊的動機不排除是偷竊這些嬰屍,用來作為發大財或添好運的「黑魔法儀式」。

根據《曼谷郵報》(Bangkok Post)報導,普塔通松哥救援協會(Putthathum Songkor)搜救人員最近發現羅勇公墓(Rayong cemetery)內有些嬰兒墳墓的水泥塊被掀開,裡面裝有出生後不久或早產死亡的嬰屍全數被偷走。目前警方和當地行政單位正在積極調查竊賊到底是誰。

管理人員透露,每個月平均會有5至6具嬰屍埋葬於此,通常墓穴裡埋著不只一具嬰屍,這些嬰兒通常是早夭或死產;附近民眾表示,每次半夜都會聽到敲擊水泥的聲響,還有人用柬埔寨高棉語誦經祈禱作法事,懷疑這些竊賊是為了要作「黑魔法儀式」,用自己的鮮血製作「古曼童」供養嬰屍小鬼,以獲得好運和財富。

據了解,「古曼童」原名「Luk Thep」,意指「神仙的孩子」,是泰國高僧或阿贊師傅為了要幫助往生的孩子重新投胎,製作而成的聖物,經過加持使得這些意外死亡或墮胎的孩童靈魂能得到安息,傳說中許多古曼童有著強大的法力,可以幫助供養的民眾消災解厄,甚至祈福聚財,不過也有可能遭反噬。

Not 10 but 15 baby corpses were stolen in Ban Chang district of Rayong says Putthathumsongkor Association rescue foundation. The foundation says all children were recently deceased. Baby corpses and foetuses fuel a very lucrative trade as their parts are used in good luck charms. pic.twitter.com/AYT6LHtX7O