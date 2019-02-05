10具嬰屍失蹤！半夜傳出誦經聲…賊偷屍「用黑魔法」製作古曼童

▲泰國清邁最近發現羅勇公墓（Rayong cemetery）嬰兒墳墓竟被撬開，裡面的屍體都不見了。（圖／翻攝自Bangkok Post）

國際中心／綜合報導

泰國最近不斷發生盜墓事件，清邁班昌（Ban Chang）有一處公墓至少有10個嬰兒墳墓全被撬開，裡面的屍體都被人偷走，消失無蹤。由於當地的民間信仰是供養嬰屍製作而成的「古曼童」，因此調查單位認為竊賊的動機不排除是偷竊這些嬰屍，用來作為發大財或添好運的「黑魔法儀式」。

根據《曼谷郵報》（Bangkok Post）報導，普塔通松哥救援協會（Putthathum Songkor）搜救人員最近發現羅勇公墓（Rayong cemetery）內有些嬰兒墳墓的水泥塊被掀開，裡面裝有出生後不久或早產死亡的嬰屍全數被偷走。目前警方和當地行政單位正在積極調查竊賊到底是誰。

管理人員透露，每個月平均會有5至6具嬰屍埋葬於此，通常墓穴裡埋著不只一具嬰屍，這些嬰兒通常是早夭或死產；附近民眾表示，每次半夜都會聽到敲擊水泥的聲響，還有人用柬埔寨高棉語誦經祈禱作法事，懷疑這些竊賊是為了要作「黑魔法儀式」，用自己的鮮血製作「古曼童」供養嬰屍小鬼，以獲得好運和財富。

據了解，「古曼童」原名「Luk Thep」，意指「神仙的孩子」，是泰國高僧或阿贊師傅為了要幫助往生的孩子重新投胎，製作而成的聖物，經過加持使得這些意外死亡或墮胎的孩童靈魂能得到安息，傳說中許多古曼童有著強大的法力，可以幫助供養的民眾消災解厄，甚至祈福聚財，不過也有可能遭反噬。