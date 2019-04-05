其邁叔叔兒童節說睡前故事　內容太邪惡根本偷渡「宵夜文」

▲陳其邁兒童節說床邊故事，內容根本是宵夜文。（圖／翻攝自陳其邁 Chen Chi-Mai臉書）



記者林彥臣／綜合報導

行政院副院長陳其邁在4月4日兒童節晚間，在臉書上化身為「其邁叔叔」，要跟小朋友們一起讀童書、講睡前故事，不僅暖男形象再度噴發，更自嘲自己是「腹閣揆」，有網友大推「被邁邁暖到」，卻也有網友發現內容根本邪惡宵夜文。

陳其邁在影片中先祝小朋友兒童節快樂，也邀請爸爸媽媽跟小朋友一起看童書，推薦了得到義大利波隆那童書插畫獎、陳盈帆所著作的《123到台灣》，書中都是在介紹台灣的好風景、好生活。

陳其邁說，這本書是用數字來引薦台灣的生活，包括1是玉山、4是4種很漂亮的花，7是七種台灣的水果，「還有其邁叔叔最喜歡吃的芒果」，8是8種蔬菜「都是其邁叔叔非常喜歡吃的蔬菜」，9是9碗小吃，介紹台灣各種不同特色的小吃。

▲陳其邁自嘲是腹閣揆。（圖／翻攝自陳其邁 Chen Chi-Mai臉書）



陳其邁自嘲，「其邁叔叔當『腹』閣揆，吃很多的小吃，肚子就會越來越大，所以要多運動多吃蔬菜水果」珍珠奶茶熱量很高，不要喝太多。陳其邁強調，「其邁叔叔最喜歡吃肉圓跟碗粿，在車上吃得比較快」。

陳其邁的睡前故事在晚間9點左右發出，卻也有網友發現這個時段PO這本書的內容，根本是邪惡宵夜文，網友表示，「這時間說這種故事太邪惡了」、「應該是介紹腹院長的宵夜文吧」、「邁邁叔叔怎麼連睡前故事都在談吃的咧？哈哈！」、「原來是夜市美食介紹，我還以為是介紹書呢」、「其邁叔叔愛吃的蔬菜只花了3秒介紹，小吃卻如數家珍內#這樣母湯啦」、「其邁薯叔（叔叔）你根本都在介紹小吃啊」、「這根本就是深夜食堂⋯」。