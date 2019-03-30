館長1年前「神秘微笑」預言禁藥風波　比對「5年照片」分辨

▲館長在2018年就神預言了禁藥風波。（圖／翻攝自FB直播工作室）



記者林彥臣／綜合報導

館長陳之漢日前在直播當中談「運動員禁藥風波」，揭密了運動員用藥的秘辛。還有網友找出了館長在2018年的直播影片，幾乎神預言了這次發生的「禁藥風波」，尤其是被問到「女生有用藥嗎？」館長的神秘微笑更是「笑得讓人內心發寒」。

館長在當時的直播中指出，針對禁藥的檢驗，往往都在「若干年後」才被檢驗出來，因為運動員的尿液檢體都會被保留若干年，幾年後有新的檢驗方式才會驗出來，「對，舉重也有」現在技術無法檢查，但幾年後再檢就出來了。

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當被問到「台灣的選手有用藥嗎」，館長第一次露出了「神祕的微笑」說，「這，我不是講過了嗎」，健美用藥是OK的，像阿諾盃、奧林匹亞基本上不驗尿的，還有像Cross fit、耐力型的比賽，「我只能跟大家講，攏勒用啦（台語都在用）」。

接著被問到「女生有用藥嗎？」館長再度露出了「神秘微笑」說，「我懶得講啦，我不想講啦，我教大家分辨啦，第一個你去比對她5年前的相片，5年之後很多女選手你自己去看，我不像想講誰，我沒有講誰喔，她的顴骨位置特徵變出來，這個地方會跑出來，然後頭會變越來越大顆，然後臉會有男性化的徵兆，然後喉嚨這邊有些嚴重的會有喉結出來，最重要的是講話聲音會變得很粗」。