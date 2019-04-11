夜市食安大稽查　民眾逛遊夜市真安心

▲台南夜市小吃遠近馳名，為了確保市民食品衛生安全，衛生局於3月起與法制處等機關進行夜市攤販飲食衛生稽查，以保夜市食安。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南夜市小吃遠近馳名，為了確保市民食品衛生安全，衛生局於3月起與法制處等機關進行13場次夜市攤販飲食衛生稽查，共稽查142家次攤販業者，另檢測油炸油48件及查核食品標示86件皆符合規定，並針對夜市攤販業者抽驗75件食品送衛生局檢驗中心檢驗，以保夜市食安。

夜市食安聯合稽查3場次大型觀光夜市，及其它地方性夜市10場次（例如：樺谷、新市、復華、後壁厝及佳里傳統夜市…等）進行飲食攤販食品安全衛生稽查，其中125家次攤販業有部分缺失事項為：「從業人員工作時未穿戴整潔之衣帽及口罩」、「食品未有防塵、防蟲措施」、「食物、器具不得直接放地面」，經現場輔導後均已完成改正。另為確保夜市食材來源安全，對夜市攤販業者進行抽驗，有米麵濕類產品、截切水果、生鮮雞蛋、醬料或調味料及蜜餞等共計75件品項，檢驗項目包括防腐劑、殺菌劑、甜味劑、漂白劑、動物用藥及農禽畜中農藥殘留等。



台南市衛生局長陳怡呼籲食品業者，從事食品產製販售過程應符合「食品良好衛生規範準則」，以確保食品安全及衛生。相關規範準則有：從業人員必須符合個人衛生，並做好正確洗手；製備過程中使用之器具（如：生熟食刀具、砧板應分開使用）應避免交叉汙染；食材溯源安全應選購包裝完整且商譽良好的廠商，（如：醬料外包裝有無破損）；廢食用油清除處理皆要符合規定，讓民眾在逛夜市享受特色小吃時，能逛的開心、吃的安心。