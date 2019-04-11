　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

夜市食安大稽查　民眾逛遊夜市真安心

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南夜市小吃遠近馳名，為了確保市民食品衛生安全，衛生局於3月起與法制處等機關進行夜市攤販飲食衛生稽查，以保夜市食安。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南夜市小吃遠近馳名，為了確保市民食品衛生安全，衛生局於3月起與法制處等機關進行夜市攤販飲食衛生稽查，以保夜市食安。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南夜市小吃遠近馳名，為了確保市民食品衛生安全，衛生局於3月起與法制處等機關進行13場次夜市攤販飲食衛生稽查，共稽查142家次攤販業者，另檢測油炸油48件及查核食品標示86件皆符合規定，並針對夜市攤販業者抽驗75件食品送衛生局檢驗中心檢驗，以保夜市食安。

▲台南夜市小吃遠近馳名，為了確保市民食品衛生安全，衛生局於3月起與法制處等機關進行夜市攤販飲食衛生稽查，以保夜市食安。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南夜市小吃遠近馳名，為了確保市民食品衛生安全，衛生局於3月起與法制處等機關進行夜市攤販飲食衛生稽查，以保夜市食安。（圖／記者林悅翻攝，下同）

夜市食安聯合稽查3場次大型觀光夜市，及其它地方性夜市10場次（例如：樺谷、新市、復華、後壁厝及佳里傳統夜市…等）進行飲食攤販食品安全衛生稽查，其中125家次攤販業有部分缺失事項為：「從業人員工作時未穿戴整潔之衣帽及口罩」、「食品未有防塵、防蟲措施」、「食物、器具不得直接放地面」，經現場輔導後均已完成改正。另為確保夜市食材來源安全，對夜市攤販業者進行抽驗，有米麵濕類產品、截切水果、生鮮雞蛋、醬料或調味料及蜜餞等共計75件品項，檢驗項目包括防腐劑、殺菌劑、甜味劑、漂白劑、動物用藥及農禽畜中農藥殘留等。

▲台南夜市小吃遠近馳名，為了確保市民食品衛生安全，衛生局於3月起與法制處等機關進行夜市攤販飲食衛生稽查，以保夜市食安。（圖／記者林悅翻攝，下同）
台南市衛生局長陳怡呼籲食品業者，從事食品產製販售過程應符合「食品良好衛生規範準則」，以確保食品安全及衛生。相關規範準則有：從業人員必須符合個人衛生，並做好正確洗手；製備過程中使用之器具（如：生熟食刀具、砧板應分開使用）應避免交叉汙染；食材溯源安全應選購包裝完整且商譽良好的廠商，（如：醬料外包裝有無破損）；廢食用油清除處理皆要符合規定，讓民眾在逛夜市享受特色小吃時，能逛的開心、吃的安心。

ET快訊
瑤瑤難得同框「龍鳳胎哥哥」！五官神複製…根本短髮的她
牆角壁癌醜爆！他筆一揮「潑墨山水畫」超壯麗　1.8萬人朝聖神
洗衣機當浴缸「燙水狂淋3分鐘」！狠父幫2歲女兒洗澡「脫一層皮

關鍵字：夜市,食安,大稽查,逛遊

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

影／快訊／打工弄丟11萬　男大生湊不到錢跳橋輕生命危

計程車撞328匹馬力「超硬」跑車側翻　運將頭冒血爬出

惡媳虐死公公「有強制治療必要」　法院裁定交保但24小時住院

天天慘叫！4歲女童被4名同學持棍性侵4個月　班導師警告：不准說

女壘國手培訓得標旅行社他開的！中華奧會副主席涉貪20萬交保

法拉利哥與白車駕駛當街格鬥　路人觀戰「X！開法拉利較秋」

新台幣闖禍！20黑衣人狠砸3車狂扁2人　8嫌到案供稱「主嫌揪團」

8+9闖紅燈秒被撞飛！圍觀情侶狂錄影　刺耳尖叫猛嗆路人：都不幫忙喔

10歲童制止「踹狗男」遭掐脖逼下跪　父心痛：兒常和黑狗玩

悠游於藝×浮雲繪憶　藝壇三傑嘉藥聯展

手機永遠靜音「超難找」的4大星座　巨蟹靠緣分、水瓶懶得接電話

中天男主播私會甜心記者…　「被爆親暱照流出」激怒空姐妻

高雄老店「20元蛋包飯」忍痛熄燈　暖心闆娘：因學生關係不願漲價...

MANIAC挺進《達人秀》總決賽　評審狂讚：台灣一定以你們為傲！

追分國小學生高喊「媽祖婆我愛您」　白沙屯媽調頭進校園讓學生鑽轎底

雪莉醉酒「沒穿內衣」開直播　手摸雙胸嗆：討厭視線OO！

要用新電腦拍照卻「按到錄影」　可愛老夫妻螢幕前尷尬笑僵XD

朴有天否認吸毒：我被誤會了！　自爆患憂鬱症「靠安眠藥入眠」

詐欺犯路邊「不小心打對人」　始源睡一覺變國民英雄惹XDD

熬夜體重暴增、記憶力受損　超過23點才睡6系統全爛光！

悠游於藝×浮雲繪憶　藝壇三傑嘉藥聯展

溫泉鄉礁溪火車站老舊門面重生　11月完成「拉皮」

夜市食安大稽查　民眾逛遊夜市真安心

勞動法論壇研討會　新北13日首登場

「吵死人更吵到活人！」　蘆竹生命紀念園區設立噪音管制牌

助新化警展公權力　東方刺繡公司捐贈辣椒噴劑及蒐證器材

展現參選2020立委企圖心　黃世杰率先成立「大園後援會」

為毛小孩找頭路　台南首創「毛小孩職訓與就業輔導中心」

泰山里長盧東和打造「樂活園」　種植四季蔬菜供老人共餐做公益

日本三井集團盼進軍竹市　林智堅：全力協助投資

中職／曾與鈴木一朗同場打球　兄弟洋砲里迪：光榮

國中硬聯／唱歌、戰呼還不夠　中興跳舞激勵士氣

新加坡公開賽／戴資穎直落二退陳曉欣　挺8強碰南韓成池鉉

122kg厚片女孩1年「狂瘦掉半個自己」！　把握2原則不挨餓也能減肥

日職／王柏融射在牆上差點首轟　單場2安但火腿輸軟銀

父母斷金援　李晶晶存半年薪敗《慾望城市》美鞋　　

宏泰人壽連2個月收百萬罰單　不動產投資「銷售不如預期」

《甘味》朱火爐變暖男！吳鈴山再遇「雨荷」驚：女兒叫不出口

淡海房價跌很慘　Sway拒保：不想助紂為虐

日潮團Suchmos主唱來台喝珍奶狂點頭！預告學中文逗粉絲

駕駛囂張點菸...下秒加油站員工 「滅火器狂噴」霸氣舉動網全讚翻

地方熱門新聞

2019大古山野百合花季蘆竹開..

成績造假　港明註冊組長涉教唆

大甲媽到新港奉天宮　上午祝壽大..

羅東現「吃木怪獸」　1小時碎掉..

林姿妙做伙來去拚經濟　16日率..

23歲老闆賣螞蟻窩　直播蟻后一..

屏警啟動大數據緝毒　偵破毒品事..

彰化敬老金年花8億　列排富越老..

新化失蹤老人摔落坡坎奄奄一息　..

台南市佳里區民宅火警　三合院平..

顏清標孫女帶球嫁　五代同堂達陣

桃園「亞洲．矽谷」完備物聯網資..

台南要有捷運了！600億108..

2019桃園市街頭藝人徵選

更多熱門

相關新聞

食品業危機處理3爛招　「買一送一」是煙霧彈

自2013年大統長基混油事件發生至今已經5年，平均每月仍有1.83件食安事件發生，網路上也長期存在著食品相關謠言，又或是因為食品科學知識溝通不足而引發的社會誤解。目前食品業所面臨的品牌危機，不一定只是產品品質問題，還有許多假議題環伺在側。

八德最大夜市成吸票機　攤商滿租率達8成

夜市撈到魚！媽回家竟海噴5千元

國稅局查營業稅　業者繃緊神經

章魚燒塞整隻章魚超飽滿！網卻勸退

讀者迴響

發燒話題

黑洞 陳偉殷 日本新年號 米其林指南 地震 許瑋甯 王令麟 六輕爆炸 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 許淑淨 王令麟 張國榮 孟耿如 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE志效 金城武 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 王令麟 安以軒懷孕 鄧紫棋 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 蔡英文 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 Wowaka 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

約會求男友拍照！她一看差點昏倒

NIKE訂製鞋標錯價變999元

她空翻判斷失誤　下秒雙腿變斷筷

4歲女童被4名同學持棍性侵4個月　母心碎：天天慘叫

懷疑男友劈腿！她偷擺「體重計」怒揭發

嬰孩忘刷牙　20顆牙拔剩2顆！

快儲水！台中12日晚上10點起停水23hrs

老公月薪4萬　幼稚園學費18.6萬

胡睿兒再炫奧迪照！林采緹直播驚見「黑黑的走光了」

婚後把老婆當傭人的4大星座男！

法鬥被丟水中「游泳」掙扎30秒斷氣

她當年最愛「華華和宗迪」釣出一票妹子

Line推全新「暱稱隨你填貼圖」

小雲寶寶露胸道歉！泳衣雪白8字型擠炸

大陸小學數學題讓家長老師戰翻

更多

最夯影音

更多

手機永遠靜音「超難找」的4大星座　巨蟹靠緣分、水瓶懶得接電話

中天男主播私會甜心記者…　「被爆親暱照流出」激怒空姐妻

高雄老店「20元蛋包飯」忍痛熄燈　暖心闆娘：因學生關係不願漲價...

MANIAC挺進《達人秀》總決賽　評審狂讚：台灣一定以你們為傲！

追分國小學生高喊「媽祖婆我愛您」　白沙屯媽調頭進校園讓學生鑽轎底

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面