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夜市花100撈魚！女兒求收編...媽回家「海噴5000」　網淚點頭：是條不歸路

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▲▼ 夜市撈魚最後回家噴5000元 。（圖／網友Nicole Syu授權使用）

▲ 夜市撈魚 。（圖／網友Nicole Syu授權使用，下同。）

記者張嘉晏／綜合報導

家長們或許都有這樣的經驗：孩子吵著要在家裡養小動物，但由於年紀小，最後照顧責任通常都落在父母身上。有位媽媽日前在臉書上表示，她帶女兒去夜市體驗撈魚，撈到之後女兒堅持要帶回家養。原本只花了約100元的她，最後竟噴了5000多元，讓原po好後悔答應女兒要求，網友們看了也都紛紛點頭，表示有類似經驗。

一位媽媽在臉書「爆怨公社」中抱怨2歲女兒，她表示日前帶女兒去夜市體驗一下撈魚，結果女兒堅持要把撈到的小魚帶回家，「老媽擔心2隻魚沒位子游又擔心2隻很孤單，結果就變成這樣......。」只見2隻小魚原本住在簡便小提盒裡，回家後竟然搬到「大豪宅」，大魚缸裡不但有造景，還多了幾隻夥伴。不過媽媽也無奈表示，以後多了一個打掃魚缸的工作了。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 夜市撈魚最後回家噴5000元 。（圖／網友Nicole Syu授權使用）

▲ 這棟「豪宅」花了原po5000多塊 。

除此之外，原po也向《ETtoday新聞雲》表示，當初撈魚其實只花了她大約50~100元，但是回家升級成大魚缸後可是噴了近5000元，包含了「魚缸、造景、抽水器、濾棉、飼料、硝化箘屋跟硝化菌水、小魚網、魚苗隔離盒、魚苗飼料」等等，讓她後悔表示「早知道讓她撈撈就好，不要把魚帶回來。」

不過媽媽轉念一想認為，其實讓2歲的女兒慢慢認識小動物、從小培養愛心也不錯；雖然打掃和照顧小魚的工作一如預料地落在媽媽身上，但女兒看到魚缸的燈沒開還是會自己去打開，算是有盡一份心力。

▲▼ 夜市撈魚最後回家噴5000元 。（圖／網友Nicole Syu授權使用）

▲小魚生魚寶寶了 。

對此網友們都有相當共鳴地表示，「甜蜜的負擔」、「以後還有蠶寶寶」、「養小動物真的是一條不歸路」、「我曾經也是這樣的女鵝（兒）」、「搞到最後媽媽養一堆寵物」、「真的，花了一千塊，什麼都買了，結果魚一下就死了......」 、「我家也是，只是套圈圈套到兩隻鬥魚，就變這一缸了」。

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關鍵字：夜市,撈魚,魚缸,寵物,爆怨公社

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