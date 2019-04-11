OK繃搭電扇打造「超涼效果」！省電又驅蚊　達人再教戰3招省幾百

實習記者陳妙津／綜合報導



天氣越來越熱，但總有人為了省錢不敢開冷氣，只能默默忍受高溫，但《西瓜視頻》上有網友分享一段影片，教大家如何只吹電風扇就可以享受涼爽風，原來只要利用家裡常有的OK繃及綠油精，發揮巧思組裝後即可，超強創意也讓其他網友直呼「好神奇」。

分享網友貼出影片，只見他將綠油精適量塗滿OK繃的中間區域，依電風扇大小準備適量OK繃，而後通通貼在電風扇上，再按下電源鍵，便可以感受到滿滿涼風吹拂而來，還附帶驅蚊作用，一舉兩得超實用。

▲▼網友教戰用綠油精+OK繃+電扇便能打造媲美冷氣的「清涼神器」。（圖／翻攝自《西瓜視頻》）



該段影片也引起網友熱議，有人直呼超神想嘗試，「超有創意想試試」、「感覺很實用」「看來OK繃要漲價了」，也有人認為很浪費，只是噱頭大，「還不如直接開冷氣」、「感覺撐不久很浪費」、「會不會弄到全身都綠油精味？」

不過省錢達人張偉明過去也曾分享過家電省錢祕方，只要及時汰換老舊家電、使用變頻產品便可省下許多電費，而冷氣固定26度，並搭配電風扇及循環扇便可以打造超涼爽居家，除此之外也要時常清洗濾網，才能讓冷氣發揮最大功效。

▼省錢達人教戰3撇步，輕鬆省下冷氣費。（圖／ETtoday）

