買13元可樂被嫌「不會持家」　摳男友：自己帶水才適合過一輩子

▲買瓶13元可樂就被罵「不會持家」。（圖／CFP／翻攝自微博／渣男渣女大本營 ）

大陸中心／綜合報導

吵架理由百百種，大陸卻有一位女孩，因約會後買了一瓶3塊錢人民幣的可樂（約13元新台幣），就被男友嫌棄「不會持家」，言談中甚至拿出朋友的另一半做比較，覺得「會帶水出門」的女生才適合長久交往。對話紀錄在網路曝光後，不少網友認為，這種「超摳」男友怎麼還不分手？還有人哭喊，「為什麼這種人有女朋友」。

微博新鮮事「渣男渣女大本營」在31日出現一則對話紀錄，女網友敘述，「今天和男朋友出門玩，逛了一下午沒喝水，回家前實在受不了，利用上洗手間的時間買了可樂，男朋友生氣了；在一起七年，也不會分手，但心裡鬱悶，不知道找誰說」，最後還補充，可樂三塊錢人民幣「不貴」。

▲對話內容引爆1.8萬網友討論。（圖／翻攝自微博／關愛老實人）

第二張圖就是男友「不高興」的一系列嫌棄。男友先是傳來，「你能不能長點心，今天跟妳生氣是為了什麼不知道嗎？」還強調，「我們是要攜手共度餘生的人，做什麼事都要為將來做打算」，回家買了瓶可樂，「你覺得有必要嗎？可樂還對身體不健康」等一系列關心的內容，沒想到下秒畫風一轉，立刻開始拿朋友的另一半做比較，讓人看了很不舒服。

「摳男友」拿出名叫阿李的朋友來舉例，「你知道阿李媳婦出門都自己帶水，或者帶個杯，人家年齡還沒你大，這種女人才適合過日子，以後的路還長，今天這樣的事情希望不再發生，我想找的是會持家的女人，不是大手大腳的女人」。

從買3塊錢（人民幣，下同）的可樂嫌棄到不會持家，還「不適合相守一生」．對話截圖曝光後引起網友熱議，有人認為，「3塊錢很多嗎」，「持家？這種事都能提到持家？」，「在你男朋友的眼裡，你的舒適度沒有三塊錢重要」，「消費觀差別太大，建議分手」，「你要找的是一個會過日子的男人，而不是三塊錢的可樂都不給買的鐵公雞」，「這男的可能一輩子沒喝過可樂」。

除了嫌棄「摳男友」的，還有人開始關心女孩的感情路，「這種人不分手幹嘛？七年了還沒看清他？」，「七年怎麼過來的？」，「還好，有些人花了300萬才看清一個人，你花了3塊錢」。

▼買可樂被嫌棄的故事引發網友討論。（圖／翻攝自微博／關愛老實人）

不少網友針對感情方面提出建議，但有「單身」網友看到對話後哭喊，「這種人都有女朋友」，「嗚嗚嗚可能因為我太愛喝奶茶可樂了，我才沒有男朋友吧」；還有人狠狠地分析，「我覺得這個女生估計是那種長相一般般，學歷也不高，總之就是沒什麼人追，感覺有個男朋友都挺好的，其實單身不好嗎？何必將就呢？」。

▼也有人分析女孩的狀況，才會遇上摳男友交往7年還不分。（圖／翻攝自微博／關愛老實人）