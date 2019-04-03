喊窮喊假的！私房錢小富婆TOP5 　摩羯是存錢狂人

▲有些人表面喊窮，但私底下很會存錢，其實是個小富婆。（示意圖／CFP）

生活中心／綜合報導

「我沒錢」、「我好窮」有些人總是嚷嚷著沒錢，無法參加活動、聚會等等，但過沒多久卻看到他們出國旅遊、買車買房，到底是哪些人表面喊窮，私底下很會存錢呢？科技紫微網整理出「私房錢小富婆」的星座TOP5，快看看你身旁藏有多少小富婆！

金牛座

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以務實出名的金牛座，可說是沒有錢就沒有安全感，他們會自己訂存錢目標，一旦確立目標，就會積極到達，不論是在日常上的省錢方法，或是努力賺錢的程度，都會讓你自嘆不如，所以他們表面很愛喊窮，其實私底下可是不折不扣的小富婆/小富翁！

巨蟹座

沒有安全感的巨蟹，他們喊窮不是喊著好玩而已，而是真心覺得自己不夠富裕，只要他們沒有達到內心那個積蓄門檻，就無法放過自己，必須不斷鞭策自己繼續努力賺錢、小心謹慎花錢。當然，他們之所以會這樣，主要原因都是為了給自己在乎的另一半、深愛的家人，一份幸福美好的生活。

處女座

處女座只要一有進帳，就把它們分到不同戶頭，專款專用，量入為出，自然存得到錢，他們特別厲害的是，很計較「錢一定要花在刀口上」。他們的殺價功力一流，不會像買菜大嬸那樣只計較一根蔥、幾塊錢而已；處女座會把他們挑剔的天性在這裡發揮得淋漓盡致，既然要殺，就殺大筆的，他們會說到賣家都開始懷疑自己的商品，不得不降價售出。

摩羯座

永遠把計畫擺第一的摩羯座，不但是工作狂，對於支出開銷也非常有自制力，他們能夠客觀列出薪資與開支細項，制定出完整的存錢計劃，然後找一套功能強大的記帳軟體或app，讓每一筆進帳和開銷一清二楚。他們會嚴格落實自己訂定的存錢計劃，一旦有超出計畫以外的開銷，便會再三檢討與調整，可以說是存錢狂人。

天蠍座

天蠍座的金錢慾望非常旺盛。他們渴望有錢有權，但又不想讓大家看透他的企圖心。他們偏好以基金、保險的方式，分月分年支付，長期下來，便能幫自己積攢下一些錢財，由於這種保守型的投資方式不會有太大的起伏，表面看不出什麼變化的蠍子，在私底下安心儲蓄、默默投資，早已獲得了好幾桶金。