梨山國中小師生45人嘔吐腹瀉　疑食物中毒惹禍

▲梨山國中小疑似發生食物中毒，學校進行全面消毒。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

和平區梨山國中小29日傳出師生食物中毒，多名師生及學童陸續發生嘔吐、腹瀉，經就醫後均請假返家休息。台中市衛生局已啟動相關機制，並進行全校消毒。中市教育局也說，將加強宣導師生戴口罩、勤洗手，依出現症狀應盡速就醫，在家休養康復後再返校上課。

梨山國民中小學目前約有222名學生及45名教職員，3月29日早上，1名4年級學生在校車上有嘔吐情形，下午起陸續也有數名師生發生腹痛、嘔吐等症狀，事發後至今已有45人就醫後返家休養，無人住院。

請繼續往下閱讀...

中市衛生局表示，市府已同步啟動疑似食品中毒案件處置流程調查，並請梨山衛生所進行個案檢體採集，持續追蹤檢體採集進度及檢驗結果。同時今日已進行校車及全校環境消毒，每日均使用稀釋漂白水1000至2000ppm消毒教室、廁所、水龍頭，早上及下午各一次，確保衛生安全。

教育局則說，校方已加強宣導師生戴口罩及勤洗手，並提醒請假學生務必盡速就醫且在家休養，直到症狀解除後再返校上課。教育局將持續督導該校落實防治工作，直到師生康復。

【更多新聞】

►開280萬BMW嫁妝追撞起火慘死 妻悲慟揪心直擊：他沒酒駕！

►台中打架名店歇業1月將「強勢回歸」 警嗆：強勢執法無期限

►「東豐自行車綠廊」水保工程砍樹成光頭惹議 中市府這樣說