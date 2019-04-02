幼兒機構虐兒事件頻傳　林燕祝：教育局神經大條

▲台南市議員林燕祝抨擊教育主管單位神經大條，如果有違法包庇情形，將提請監察院彈劾。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市虐兒事件頻傳，市議員林燕祝2日在教育局業務報告時，要求說明進度，林燕祝抨擊教育主管單位神經大條，如果有違法包庇情形，將提請監察院彈劾。



林燕祝指出，幼兒機構超收是導致虐兒事件的重要因素，依規定每班只能收16名幼兒，但台南市不是混齡就是超收，讓業者有漏洞可鑽，被查獲頂多被開罰，助長業者心存僥倖。

林燕祝表示，受虐兒遭不當管教的結果，害怕不敢上學，和同學互動障礙，成長陰影揮之不去，父母親工作之餘，疲於撫平幼兒創傷，令人心痛不捨。

林燕祝舉新皇家幼兒園案等為例，批教育局和社會局各自為政，教育局特幼教育科查主管單位閃避問題，比較新北市一發現違法，立刻停收6個月處分，使業者不敢躲貓貓，有效收到遏阻作用。

教育局長鄭新輝表示，確實有違規情形，已開罰2次，每次6千元，對虐童事件將採零容忍，要求業者自律。林燕祝則對市府執行失去信心，業者自恃有靠山槓上民代，她自己不會縮畏，質疑承辦人員是否有壓力，調查進度如何。林燕祝提醒教育局不可違法包庇，否則將向監察院彈劾，業者同時要有辦教育非營利的觀念，杜絕虐兒事件再發生。