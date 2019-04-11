男友搭捷運臀被狂蹭…嬌羞女爆氣嗆「人渣」　超甜告白閃瞎網友

▲原PO清明節搭捷運被摸屁股。圖為示意圖，與當事人、事件無關。（圖／記者季相儒攝）

生活中心／綜合報導

一名男網友和女友交往三年半，平時常被摸屁股的他終於忍不住問對方「為什麼那麼喜歡摸屁股」，結果被「真的很舒服」的回應逗得心裡很甜。儘管知道對方的癖好，他沒想到自己在捷運上被一位50幾歲的大叔用手背蹭了好幾次屁股後，女友竟會從嬌羞小女子變成正義女浩克，嗆對方「摸我男友屁股摸得很爽嗎，人渣！」原PO說，女友事後要他答應屁股只能給她摸，他又再次被甜到，「當然，我的屁股這輩子都是妳的。」

原PO在Dcard上發文，高中和女友交往前，對方不論外表和相處都不像是個「熱情」的女孩子，直到交往後才發現，原來她其實是個很主動討抱、討親的人。

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「牽手的時候一定要用手蹭一下我的屁股」，原PO描述女友對自己屁股癡迷的行徑，「擁抱的時候雙手一定放在我屁股上，單獨相處接吻的時候，一定會揉我的屁股幾下。」他說，一次接吻過後終於問對方為什麼那麼喜歡自己的屁股，只聽到對方害羞在耳邊說，「因為摸起來真的很舒服」，然後又被輕拍了屁股一下。

▲原PO在人潮眾多的捷運車廂上，感覺到被人用手背蹭屁股。（圖／pixabay，示意圖，非本文當事人）

清明連假在捷運發生的插曲更讓原PO對女友感到驚喜，當時2人和幾個高中朋友一起在台北小聚，因為假期的關係，車廂上的人多得幾乎無法動彈，「距離目的地北投剩3站的時候，我突然感覺到臀部被人輕輕擦了一下。」

原PO表示，一開始並沒有很在意，加上自己起床時「落枕」，所以沒有轉頭查看是誰，但後來又被對方蹭了好幾下。「所以現在是有人在意淫一個成年男人的屁股嗎，應該是摸錯人吧？」原PO心想，同時也和察覺出不對勁的女友小聲告狀，沒想到竟然聽到女友說，「再忍一下，我來處理」，也看見她原本總是甜蜜羞赧的笑容頓時垮下來。

原PO說，等到車廂門即將打開，部分乘客準備下車之際，赫然看到女友從人群中抓住一位50幾歲的大叔，衝著對方嗆「摸我男友屁股摸得很爽嗎，人渣！」他說，大叔也因意外被抓包而嚇得語無倫次，只好用力甩開女友的手，趕緊衝出車廂，「留下我身旁一臉殺氣騰騰的女友和圍觀的吃瓜群眾們。」

▲原PO女友當時在車廂上爆氣，嚇傻眾人。圖為示意圖，與當事人、事件無關。（圖／記者季相儒攝）

女友在下車後才冷靜下來，恢復平常靦腆的樣子，原PO說，2人出站後坐在椅子上，女友點了點他的肩膀說，「答應我，全世界能摸你屁股的，只有我而已。」原PO形容這是交往以來聽過最真情的告白，「那一瞬間，我突然有點搞不清楚她到底是喜歡我，還是深愛著我的屁股。」

原PO被告白感動，也以熾熱的眼光看向女友，「當然，我的屁股這輩子都是你的。」他說，「她臉上的甜蜜笑容，無論是5年前的初次見面還是線再，都一樣可愛得讓人移不開視線」，「我只能在心中用力祈禱，希望我的屁股這輩子都不會離開我身邊。」