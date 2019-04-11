「跟豬打架自己也一身泥」　王丹：台灣人軟弱

▲ 王丹。（圖／資料照）

記者黃巈禾／台北報導

高雄市長韓國瑜出訪美國行，在行前表示將赴哈佛大學演講，民運人士王丹則兩度批評指「自行放話，根本就是唬爛」、「閉門討論硬拗演講」，韓國瑜要王丹少管閒事，王丹則說「怎麼不敢叫國台辦少管台灣的事？」雙方隔空交火引發熱議。對此，王丹11日直言，台灣人「這說起來是純良，實際上是軟弱」。

王丹11日在臉書表示，他接到好幾位台灣朋友給他的建議，要他不應一直回嘴，鬥嘴有失高度，何必一般見識？他當然能體會朋友們勸說的好意，但他也很感慨，感慨的點，在他過去居住台灣時就一直存在他心中了，那就是台灣人有的時候真的是太溫良恭儉讓了，尤其是一些知識份子，太愛惜羽毛了，「恕我直言，這說起來是純良，實際上是軟弱。」

王丹指出，台灣社會整體價值觀還有待提升的情況下，正方的軟弱實際上幫了反方很大的忙，確實有很多一般的民眾，不會去認真思辨，更容易聽到音量大的聲音，所以，「你不去回嘴，很多人就認為是你錯了。」不反擊，確實可保全個人清白和清靜，但對社會進步無益，「要知道，社會進步從來都是鬥爭得來的，不是忍讓得來的。」

王丹還說，「你以為我喜歡跟這些亂七八糟的人鬥嘴嗎？」他當然不喜歡，他也知道，「跟豬打架，自己也一身泥」，但他覺得有的時候、有些事情，比個人羽毛重要，也有些事情，不喜歡，還是要做。

貼文一出，有網友回應「100%認同！台灣人的問題就是出在以為沉默是金，以為謙讓是美德，才會造就嘴砲者亂帶風向！知識分子絕對有它發聲的社會責任！」王丹也回覆，「我就是這個意思！」

其他網友也力挺王丹，「支持王丹老師!不然整個社會都是他們的假消息喊得最大聲」、「每次都要強烈回擊，才能避免惡勢力得寸進尺」、「完全同意，有時候要保護家園，真的不用客氣」、「以前我也認為和無知韓粉講理是沒用的，但太過沈默就被他們在很多新聞的留言區帶風向」