犧牲自己全力「拱韓」　中評社：吳敦義此舉，歷史當記上一筆！

▲吳敦義宣布，自己沒有意願參加2020大選 。（圖／記者屠惠剛攝）



大陸中心／綜合報導

國民黨主席吳敦義10日宣布，自己沒有意願參加2020大選，唯一的目標就是要推舉一位品德操守能力與經驗俱佳，且最有機會勝選的人，以及讓「立委」席次過半，重返執政。香港《中評社》更是大讚吳敦義，「主動讓賢、為韓鋪路、行所當行、為所當為，歷史會記上一筆！」

《中評社》指出，吳敦義的這番宣布，得到黨內肯定，支持者歡呼；此舉的意義在於，回應了支持者期待，去除了籠罩在黨內初選上空的一大片陰霾，國民黨將更有機會順利推出能夠勝選的人，向重返執政的道路邁向一大步。

▲民進黨「蔡賴之爭」。（合成圖／記者季相儒攝）



評論表示，2020大選對藍綠都是一場「生死戰」，為求勝選，藍綠必定全力以赴；不過當前的情勢混亂複雜，民進黨的初選有「蔡賴之爭」，國民黨也有「太陽不退」，而代表白色力量的台北市長柯文哲也還未宣布參選意象，情勢可說是瞬息萬變。

「這次吳敦義的表態，贏回支持者的心」，評論指出，這會增加其公信力及領導力，更好地掌握國民黨選舉方向，從這一點來看，目前國民黨的形勢勝過民進黨。

最後，評論表示，吳敦義不選，徵召韓國瑜意思明顯，韓國瑜18日從美國返台後，選或不選，相信很快就會有答案。此外，支持者拱韓的力量也還在積聚增大之中。

▼吳敦義徵召韓國瑜意思明顯。（圖／記者林敬旻攝）

