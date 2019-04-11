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韓國瑜訪美經費花「329萬」挨批　王淺秋怒回：別抹煞學術交流成績！

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記者吳奕靖、徐政璿、陳韻如／美國-台北連線報導

高雄市長韓國瑜訪美之行啟程，台灣時間10日晚間8時許抵達美國波士頓，最主要的就是前往哈佛大學演說。然而，此次的出訪行程總計將耗費約329萬元，引發外界批評，對此，高雄市新聞局長王淺秋回應「希望外界不要把焦點刻意的放在一些枝微末節的事情上，並且抹煞整個學術交流的成績」。

▲王淺秋回應韓國瑜訪美經費挨批。（圖／記者吳奕靖攝）

▲王淺秋回應韓國瑜訪美經費挨批。（圖／記者吳奕靖攝）

韓國瑜此次出訪美國，將受邀到哈佛進行「閉門座談」，但卻遭到民運人士質疑是在「唬爛」，另外出訪的經費也引發外界質疑。對此，王淺秋親上火線出面回應，希望外界能把焦點放在學術的交流上，這才是這次出訪最重要的事。

▲▼高雄市長韓國瑜訪美。（圖／記者林敬旻攝）

▲高雄市長韓國瑜訪美將赴哈佛演講。（圖／記者林敬旻攝）

王淺秋表示，希望這些批評的人去查一下先前受邀演講的政治領袖是否有同樣待遇，市府的參訪團並不只是參加演講，還有科技上的交流，「當然不可能全部讓對方買單負責，這本來就是常態」，且本次行程最重要的是讓哈佛了解高雄城市行銷的價值，以及不同於一般觀點的民主價值，「我相信這樣深度的學術交流跟友誼，就像市長說的交朋友的概念才是最重要的」。

王淺秋還提到，「有些可能自己花錢，人家都不願意邀請的人，他們一定不了解重要性在哪」。此外，她還呼籲，「希望大家把焦點放在城市交流，讓高雄被看見，讓台灣在交流上有更深度的友誼的時候，這對台灣來說絕對是無與倫比重要的事」。

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關鍵字：韓國瑜,王淺秋,訪美

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