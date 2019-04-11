被罵小孩別插嘴　孫大千再嗆王丹：這位民運領袖膽子有多小？

▲王丹、孫大千。（合成圖／翻攝自王丹、孫大千臉書）

記者黃巈禾／綜合報導

前國民黨立委孫大千與民運人士王丹為了高雄市長韓國瑜，在臉書隔空交火。韓國瑜出訪美國行，在行前表示將赴哈佛大學演講，王丹則兩度批評指「自行放話，根本就是唬爛」、「閉門討論硬拗演講」。孫大千護航韓國瑜，也遭王丹狠酸「小孩不要插嘴」。對此，孫大千11日下午在臉書親上火線回嗆，「請問你到底什麼時候要買張機票飛回你的故鄉，去實踐你的理想呢？」

孫大千10日在臉書表示，韓國瑜這次訪美行程最主要的工作是為了行銷高雄，拜訪兩所大學只不過是附帶的行程，韓國瑜並沒有覺得自己去哈佛大學就是「上天了」，就算王丹是哈佛的校友和研究員，也沒必要趾高氣揚，不僅羞辱高雄市民，也羞辱哈佛大學。未料，此文一出，引來王丹11日在臉書發文回嗆，「大千，大人吵架，小孩不要插嘴知道嗎？」

對此，孫大千11日下午在臉書發文回擊，「我真的很想拿一把尺量一下，這位民運領袖的膽子究竟有多小？」他反問王丹六個問題，如下：

第一，這些年來你優沃的生活經費和豐沛的活動資金究竟是從哪裡來的？

第二，「對話中國」智庫的捐款來源有沒有來自於美國政府的相關機構，或是白手套？

第三，對於還有許多你過去的同志，仍然堅定地留在故鄉努力奮鬥，你自己一個人落跑到海外過著如此精彩的生活，你不會覺得有一點良心不安嗎？

第四，請問你到底什麼時候要買張機票飛回你的故鄉，去實踐你的理想呢？

第五，你是不是因為自己沒有膽子回到故鄉，就只好每天插手管台灣的事情，來消磨你無聊的時間？

第六，膽子這麼小，有資格自稱為「大人」嗎？