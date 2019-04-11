王金平當17年立法院長　羅智強：該飲水思源！別當卡韓絆腳石

▲韓國瑜、王金平。（合成圖／翻攝臉書、記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨主席吳敦義10日召開中常會宣布，自己沒有意願參選黨內總統提名，強調會為國民黨提出最強大且能勝選的總統候選人，並在立委選舉贏得過半的60席。對此，國民黨台北市議員羅智強11日除了要求吳敦義盡速協調前立法院長王金平，同時也向王金平喊話，要王金平飲水思源，支持徵召韓國瑜。

羅智強在臉書表示，國民黨已4度提名王金平當不分區立委，在國民黨的重用下，王金平長期擔任立法院長，國民黨對王金平可說是恩深情重，幾十年對王金平提攜重用，此時該是王金平飲水思源的時候。

羅智強提到，就算不為國民黨，王金平也不能不顧念台灣，當此之局，國民黨最強將就是高雄市長韓國瑜，而第2強將、前新北市長朱立倫也清楚表態「支持徵召韓國瑜」。

羅智強提及，了解政治的人都知道，民調遠遠落後韓國瑜、朱立倫的王金平是沒有任何當選的可能性，王金平參選最大的結果也只是分掉國民黨的選票，得利的是民進黨。

最後，羅智強表示，要不要參選總統終究是王金平的憲法權利，如果王金平鐵了心要選，那麼吳敦義也要有攤牌決心，不能讓王金平「一人卡全黨」，必須快斬亂麻，為國民黨開出勝選大道。