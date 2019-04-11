超嗨泰國潑水節來了！　重點收錄必知一級戰區、6大禁忌

實習記者陳妙津／綜合報導
一年一次的泰國潑水節即將來臨，通常為期3、4天左右，這也是泰國的傳統新年，許多泰國人也會返鄉共襄盛舉，除了清早沐浴禮佛外，最重要的便是互相潑水，祈福消災，將過去整年的壞運氣通通洗掉。
▲泰國潑水節。（圖／泰國觀光局）
潑水節又被稱作宋干節（Songkran），與「尚罕」一詞同源，代表古代東南亞居民相信太陽移轉至黃道星座第一宮「牡羊宮」，帶來了新一年的開端，需沐浴盛裝，互相潑水祈福，約定俗成下，變成亞洲廣受矚目的大節慶之一。
▲泰國潑水節。（圖／泰國觀光局）
想前往泰國參與潑水盛宴的旅客除了帶上輕便快乾的衣物、小水桶及水槍等，也要注意手機、錢包等重要財物防水準備。
另外也需注意他國禮儀，以下幾點禁忌千萬要記得，否則輕者被罰鍰，重者遭拘捕：
1.禁止高壓水槍
預防意外發生，禁止使用教友殺傷力的高壓水槍。
2.穿著不暴露
因文化差異，千萬別穿著比基尼、無袖上衣參加。
3.乾淨的水才能拿來互潑
用髒水潑人在泰國文化中相當不禮貌。
4.不要因為被潑水而生氣
對泰國人而言，被潑水象徵著把「福氣」帶給對方，因此不要太過介意。
5.禮讓僧侶
泰國篤信佛教，因此路上見到僧侶必須敬重。
6.禁止泡泡浴
由於曾因為泡泡浴發生傷亡事件，泰國今年禁止泡泡浴，只允許傳統習俗的潑水。
▲泰國潑水節。（圖／TripAdvisor提供）
泰國各城市潑水節今年舉行日期：
邁、曼谷、大城4/12-4/15
芭達雅4/13-4/18
潑水一級戰區
曼谷（Bangkok）：拷山路（Khaosan Road）、席隆路（Silom Road）、皇家田廣場（The Royal Plaza）、暹羅廣場（Siam Square）
大城（Ayutthaya）：大城古城外圍
芭達雅（Pattaya）：海灘大街
清邁（Chiang Mai）：清邁古城外圍