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曼谷中央世界飯店冒火竄濃煙　男子太緊張跳樓逃命卻慘死

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▲▼泰國曼谷中央世界購物中心10日驚傳大火，濃煙中有1人從8樓跳下，目前造成3人死亡。（圖／路透）

▲泰國曼谷中央世界購物中心10日驚傳大火，濃煙中有1人從8樓跳下，目前造成3人死亡。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

泰國首都曼谷市中心知名百貨公司「中央世界」（Central World）的盛泰瀾（Centara Grand）中央世界飯店於10日下午發生大火，火勢迅速蔓延，雖然消防人員緊急抵達現場，仍造成3人死亡，其中一名為過度慌張跳樓慘死的男子，有官員稱至少有20人受傷。

據sandiegouniontribune報導，火災的範圍很小，但多人受困於樓內，消防隊趕到現場時發現大量濃煙正從酒店大樓上方竄出，酒店以及商場工作人員快速疏導民眾逃往安全地帶。晚間6點30分左右，店方考慮到顧客的安全，宣布暫時關閉服務，同時方便員警及救援人員救助傷患。

「我聞到一股燃燒的氣味，接著煙霧開始出現，但沒有看到火災本身。」當時與朋友一起逛街的黛吉姆（Suthep Damgjiam）驚魂未定地接受媒體採訪時表示。

▲▼泰國曼谷中央世界購物中心10日驚傳大火，濃煙中有1人從8樓跳下，目前造成3人死亡。（圖／路透）

▲多人受困後平安逃出。（圖／路透）

據了解，起火點位於飯店8樓的資料室，火舌和濃煙不斷冒出，民眾驚慌逃出。警方在傍晚5時49分接獲報案，卻因正值下班尖峰時段，加上曼谷長期塞車亂象，尤其中央世界周邊為觀光熱鬧區，導致更加壅塞，進而延誤了救援時機。當地官員表示，這起火警火勢並不大，消防隊趕到後已迅速控制，但火災發生突然，一名男子受到過度驚嚇，企圖撞破窗戶跳樓逃生，沒想到當場慘死；另兩人則是送醫後不治。

▲▼泰國曼谷中央世界購物中心10日驚傳大火，濃煙中有1人從8樓跳下，目前造成3人死亡。（圖／路透）

▲起火點據傳是在飯店8樓一間資料室。（圖／路透）

曼谷中央世界百貨可以說是遊客必逛的最大型地標，由三間大型商場集合而成，許多部落客大推裡頭最好逛的為美食街，幾間不錯的泰式料理還有甜點隱身在美食街的七樓，品嘗完了美食後，還可去對面的big c瘋狂採購，55層樓高的盛泰瀾飯店頂樓酒吧Red Sky更能坐覽曼谷夜景。

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