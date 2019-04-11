菲律賓洞穴發現神秘新人種！會爬樹、身高120公分　可追溯至6.7萬年前

▲ 「呂宋古人類」骸骨在菲律賓呂宋島卡勞洞穴被發現。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

菲律賓呂宋島卡勞洞穴（Callao Cave）多年前一批人類骸骨及牙齒化石被尋獲。如今科學家證實，上述遺骸隸屬於全新人種「呂宋古人類」（Homo luzonensis），他們生活在5萬至6萬7000年前，兩足行走、會攀爬樹木，體形較小，身高約120公分。

綜合法新社、CNN報導，呂宋古人類存活年代大約與尼安德塔人（Neanderthals）、丹尼索瓦人（Denisovans）、智人和佛羅勒斯人（Homo floresiensis）相同，是人類的近親，並非人類的直系祖先。

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時間拉回2007年，當時卡勞洞穴有一根可追溯至6.7萬年前的腳骨被發現；到了2011年至2015年挖掘過程期間，另有12塊手骨、腳骨、牙齒等骸骨化石在同一層被尋獲。此一發現指出，上述骸骨成為在菲律賓所發現的最古老人類化石，比時間可追溯至3萬、4萬年前的巴拉望島（Palawan）智人化石還要早出現。

值得一提的是，呂宋古人類擁有彎曲的手指與腳趾骨，顯示攀登可能是對他們的生活方式與生存極為重要，而他們與其他人種最大的差別就在於，他們的前臼齒與臼齒比較小，構造也比較簡單。

▲▼ 科學家表示，這批骸骨化石屬於2名成年人及1位孩童。圖為腳骨（上）和牙齒（下）。（圖／路透）

「如果把每個特徵一個、一個挑出來看，或許會符合一個或多個人種的特徵」，法國人類博物館（Musee de l'Homme）古人類學家、研究共同領導者底特律（Florent Detroit）表示，「但若把所有特徵綜合在一起來看，就會發現這和其他人種的特徵兜不攏，進而表明他們屬於新的人種。」

這項新發現引發外界好奇，呂宋古人類的祖先是誰、怎麼抵達呂宋島都還有待專家查證，目前可以確定的是，他們是人類家族樹的成員之一。