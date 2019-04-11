新娘是親妹妹！新郎低頭噴淚...真相曝光網怒喊：要幸福

實習記者陳妙津／綜合報導

柬埔寨日前出現一場娶親妹妹的特殊婚禮，卻讓網友大呼「支持」！原來新郎因為身有殘疾，不良於行，在結婚當天竟慘遭新娘放鳥，但因為婚禮會場早已布置完成，親友也陸續到場，不得已之下，只好由親妹妹「上場代打」，披上婚服與哥哥完成婚禮。新郎弟弟也在事後發文痛批新娘行徑，並喊話支持哥哥。

▲柬埔寨男子娶親妹妹，真相曝光讓網友好心疼。（圖／翻攝自FB／Sopha Len）



據柬埔寨《Khmer Top News》報導，這名男子8日原本計畫要盛大完婚，但結婚當日美嬌娘卻消失無蹤，焦急的新郎家族為了已布置好的會場及眾多賓客，不得已讓新娘妹妹「代打結婚」。從親友拍攝的影片可見，新郎穿著白色婚服，與妹妹並肩而坐接受婚禮儀式，不過他卻難過地淚流不止，妹妹也心疼地替哥哥拭淚。

▲▼新郎傷心地不停哭泣，妹妹在旁心疼地幫拭淚。（圖／翻攝自FB／Sopha Len）



事後新郎家族才知道，新娘家因嫌棄新郎不良於行，竟要新娘在婚禮當日落跑，而沒有事先告知，也讓他們相當不諒解對方行為。新郎弟弟也在臉書發文公布過程，痛批新娘與其家族，「我哥雖然是殘疾人，但身殘心不殘，原本他可以和心愛之人成婚，但妳卻因為父母壓力落跑，害我們為了不讓親戚們失望，只好讓妹妹代替！既然無法接受，為什麼不早說，還闖進我哥的生命中，妳和妳的家人到底為何要這樣？」

▲賓客也相當不忍。（圖／翻攝自FB／Sopha Len）

弟弟也對新郎表達支持，「人生總有起落，難關不會太久，你要用堅強的微笑迎接每個祝福，畢竟身體殘疾的苦沒體會過的人不會懂，他們想笑就笑吧，總有一天會後悔的」。而網友也被此事感動，「心疼」、「應該要對新娘提告」、「祝福你，他們一定會有報應的」、「還有很多人愛你，加油」。