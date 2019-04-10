怕忍不住「侵犯」！刻意不看小女生　漂漂河之狼判刑理由

▲潘姓男子曾希望獲判緩刑，但精神鑑定時他坦承，怕自己忍不住侵犯女童，會刻意不去看女童。（圖／資料照／翻攝自Google Map）

記者楊佩琪／台北報導

台北市水上樂園「漂漂河之狼」潘姓男子，被依2個強制猥褻罪判刑3年10個月。潘男曾希望能獲得緩刑，但根據三軍總醫院精神鑑定報告，他曾表示，平常心情不好，就會約朋友到水上樂園玩刺激的，還有看看小女生，但他擔心自己會忍不住去「侵犯」有時會刻意避開不看。法官認為，潘男明知侵犯女童不適當，也未因精神障礙或其他心智缺陷，降低辨識能力，因此不符合緩刑要件。

法官認為，根據精神鑑定報告，潘男犯案時，並未達到因精神障礙或其他心智缺陷，導致辨識能力降低狀況，且鑑定時，潘男坦言，平常心情不好時都會約朋友去水上樂園玩，看看小女生，但是擔心自己會忍不住「侵犯」，有時候會刻意避開小女生不看。顯見潘男明知不能侵犯女童。

但潘男僅因要發洩自己的身心壓力，3個禮拜內2度犯案，還是在光天化日下，審理期間也了解到潘男平日與父母親不睦，忤逆父母情況嚴重，甚至拿生活費給潘男，都要擔心碰到情緒不穩的狀況，可知潘男個性固執、欠缺同理心，父母難以管教，若不給予相當的懲罰，難矯正潘男的行為。

另雖然潘男提出自己患有適應障礙症、疑似戀童症等病狀，但精神鑑定結果，並無認知及辨識能力的障礙，而是對自我衝動的控制能力不足。雖然潘男與女童家屬達成和解，且也給付和解金完畢，但其實皆為潘男的父親積極促成，難認潘男友任何積極補償女童及家屬的行為。

考量潘男的犯後態度及對女童造成的傷害，加上其中一女童家長願意原諒，因此依2個強制猥褻罪，各判3年2個月有期徒刑，合併應執行期3年10個月，全案可上訴。

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