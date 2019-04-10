水上樂園「漂漂河之狼」猥褻2女童　戀童男判刑3年10月

▲潘姓男子坦承自己喜歡小朋友，到水上樂園猥褻2女童，判刑（圖／資料照／記者邱中岳攝）

記者楊佩琪／台北報導

讓不少家長心驚膽跳的台北市水上樂園「漂漂河之狼」案，18歲潘姓男子被控意圖性侵2名女童，遭台北地檢署依2個加重強制猥褻罪起訴。台北地方法院10日上午宣判，依2個對未滿14歲女子強制猥褻罪，各判3年2個月有期徒刑，應執行期3年10個月，全案可上訴。

潘男被控於2018年8月，在台北市公館「洛德城堡水上樂園」內漂漂河，躲在漂漂河橋下山洞陰暗處尋找目標，有女童靠近，便摀住女童嘴巴，強行撫摸女童下體，1個月內連續猥褻2名女童。其中一名女童向父母親表示被怪叔叔摸，家長立即報警，並在臉書社團上提醒其他家長注意，全案才曝光。

根據了解，潘男國中、高中時期都就讀音樂專班，為清華大學、台北藝術大學音樂系錄取，擁有音樂才華，卻犯下猥褻女童案。到案時，潘男坦承他非常喜歡小孩子，看到可愛的小女生就有衝動想抱抱，因知道水上樂園會有很多小朋友，才會因為好奇，對女童下手。

先前開庭，潘男的委任律師表示，雙方都希望朝找到解決方案進行討論，因潘男的父親為視障人士，家中經濟狀況並非富裕。潘男的父親對於兒子犯下如此大錯，也相當訝異，積極希望與被害女童及家長道歉，並尋求和解。

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