逛寶雅想買魔術方塊…8歲女童遭暴舔腳趾！24歲無業變態「超噁原因」曝光

社會中心／綜合報導

台中市連鎖寶雅生活精品賣場驚傳變態！一名媽媽7日帶著2個女兒前往賣場購物，不料8歲的小女兒在獨自搭電梯前往B1挑選魔術方塊時，竟遭到24歲的魏男尾隨；魏男見女童落單有機可趁，猛地就蹲下身來對著女童的腳趾猛舔，犯行曝光後魏男旋即遭到店員壓制，並通報警方到場處理，在歷經4小時偵訊後，魏男超噁舔腳原因曝光，竟稱「只是想幫她清潔」，訊後已遭警依《性騷擾防治法》移送法辦。

警方調查，當時母女3人前往寶雅賣場購物，媽媽逗留在美妝區挑選商品，大女兒去看零食，而受害的8歲小女兒則因想買魔術方塊，獨自搭乘電梯前往B1的玩具區，不料竟會因此遭到變態魏男盯上。

當下魏男見女童落單後，認為有機可趁，便一路尾隨她走進電梯，隨後抓準空檔向女童訛稱「你腳上有東西！」不等女童反應過來，魏男迅速閃身蹲下，朝著女童腳趾頭伸舌暴舔；由於事發太過突然，加上女童又年幼，當下不知該作何反應，愣在當場不知所措，「就只能讓他舔……。」

女童脫身後也已無心選購魔術方塊，迅速折返1樓並告訴母親，表示該名變態瘋狂舔腳，但卻未碰觸身體其他部位；母親聽聞後相當震驚，當下立即帶著女兒前往指認變態，「我像個潑婦似的拼命大喊抓變態，當時寶雅有個身心障礙工作人員反應過來後第一個追著，另外也有2個客人及店長一起上前，才終於制伏嫌犯！」

▲舔食女童腳趾的魏男在犯後迅速遭到壓制。（圖／翻攝臉書網友Winnie Lin）

在業者通報警方後，舔腳之狼也順利被逮捕；警方透露，魏男遭逮後偵訊長達4個小時，雖然承認舔食女童腳趾，但對於關鍵原因卻是避重就輕，僅表示「我看她的腳趾髒髒的，才會想幫忙清乾淨」，但對於為何清潔腳趾需要伸舌頭？魏男也解釋不清，接下來面對警方的訊問皆顧左右而言他。警方表示，現年24歲的魏男無業，且有竊盜前科，經常獨自一人出現在賣場閒逛，目前訊後已於7日晚間將其依《性騷擾防治法》移送台中地檢署，但檢方複訊後已無保飭回。

該名媽媽也表示，警方偵辦過程對於受害者而言相當折磨，孩子在恐懼的狀態下必須一次又一次地被警方詢問整個案發過程，不停地回想遭到騷擾的那一幕，且未來還得上法庭、面對民事訴訟，這段噁心的過往必須一直被重提，「不禁讓我這媽想，難怪很多人遇到都不想報案，因為真的不簡單！雖然這次事小只嚇到她，但我覺得一定要給嫌犯教訓，若下次又犯出比這更嚴重、萬一傷害更多無辜幼童該怎麼辦？」