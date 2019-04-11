大甲媽11日回鑾大肚龍井　烏日警公布交管措施

▲大甲媽祖遶境吸引大批信眾跟隨，烏日警方針對回鑾公布交管措施，圖為起駕時盛況。（圖／記者葉南州攝）

記者李忠憲／台中報導

大甲媽祖進香遶境15日將回鑾台中大肚、龍井，烏日警分局11日公布交通管制時間、路段及作為，呼籲用路人配合，並盡量避開管制路段，以免飽受塞車之苦。

大甲媽4月7日起駕吸引大批信眾跟隨，由於15日將回鑾經過大肚、龍井，烏日警分局11日公布交通管制措施，管制時間預訂凌晨2點至下午5點，將依車流情況機動彈性調整。

▲大甲媽起駕，現場人山人海。（圖／攝影中心攝）

警方表示，大肚區沙田路一段至龍井區沙田路六段，沿線將實施彈性車道調撥。烏日區中山路三段大度橋南下往彰化方向將封閉機慢車道，並實施交通管制，以利回鑾活動人車通行，並疏導機慢車輛安全行駛通過大度橋。

另外，大肚區路口管制部分，將禁止小客車以上車輛進入市區沙田路二、三段等大甲媽祖遶境沿線。包括沙田路二段與自由路口南端、自由路與仁德路口、自由路與平和東街口、自由路與文昌路一段口、自由路與自治路口、自由路與華山路口、自由路與萬興路口沙田路三段與自由路口北端。

龍井區部分，沙田路四段與中華路口（山陽橋端、竹泉橋端）、沙田路六段與向上路七段路口。南北向行駛沙田路四至六段車輛將改由中華路行駛。

烏日分局表示，管制期間，警方將在各重要路口編派警力，實施交通指揮疏導管制，請用路人配合以維護交通安全及秩序。

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