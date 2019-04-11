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小G哥自卑「尺寸問題」狂刺老婆28刀　連活著2腿間都要塞襪子！

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▲▼睪丸,生殖器,蛋蛋,鳥蛋,下體,褲檔。（圖／翻攝自pixabay）

▲國外男子因為生殖器過小太自卑，竟殺死老婆後自殺。（圖／示意圖／Pixabay）

國際中心／綜合報導

男人的尺寸問題，可能成長的過程中是一種無形的壓力，畢竟除了攸關自己的尊嚴外，也背負著繁衍後代的責任。英國一名32歲的男子坎普（Thomas Kemp）日前涉嫌殺害31歲妻子凱瑟琳，事後更自殺身亡，而原因則是因為「對於自己生殖器的大小」充滿自卑而憂鬱症爆發。

根據英國《每日郵報》報導，坎普因為自小就比人小一號的身材，讓他制服都要穿較小件，更因此得到「小GG」的嘲笑，直到長大，這樣的童年陰影讓坎普依舊走不出，即便娶了一個老婆，還是無法再讓自己的尊嚴抬頭挺胸。2018年8月坎普被發現陳屍在公寓外，且自殺前更持刀殺害妻子，事後警方調查，坎普多年來因為「尺寸問題」深受困擾，甚至還因此找上性工作者希望可以讓自己更有男性尊嚴。

坎普的心理醫生表示，多年來坎普因為自己覺得自己的生殖器官很小，多次偷偷帶著禮物拜訪相關醫護人員，就是希望可以得到多一點的資訊。此外，在坎普的治療過程中也曾提到，他對自己的尺寸大小感到相當恐懼，加上外界的玩笑話，讓坎普內心承擔不住，就連在工作上只要有人談論到「蛋糕大小」，坎普就會認為是一種嘲笑。

坎普對於自己的性器官自卑，已經到達一個精神折磨，他曾對心理醫生坦白，「為了要讓自己看起來大一點，我甚至會在兩腿中間塞襪子，好像是正常尺寸一樣。」他對於找上性工作者彌補自己的自卑的空洞，內心感到相當罪惡。最後坎普因為憂鬱症發，持刀刺妻28刀後跳樓自殺，讓醫療團隊相當唏噓。

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關鍵字：男子,尺寸,大小,憂鬱症

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