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整形母女檔「撒240萬挖臉豐唇」　女兒18歲就跟包養爸狂戰賺錢！

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▲喬治娜接受女兒跟包養老爹睡覺換錢整形。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲喬治娜接受女兒跟包養老爹睡覺換錢整形。（圖／翻攝自當事人臉書／haynews.am

國際中心／綜合報導

從小被灌輸的觀念，都是想要什麼「要靠實力去賺」，靠著正當、合法的管道去賺錢、並取得自己想要的東西，但在英國一名41歲母親喬治娜（Georgina Clarke）就鼓勵自己的23歲女兒凱拉（Kayla Morris）利用跟包養老爸（Sugar daddy）發生關係來得到自己想要的東西，甚至還表示自己相當以女兒為傲。

根據英國《每日郵報》報導，凱拉從18歲開始，就在母親的允許下在網路上找包養的男人，母女倆甚至為了整容花掉6萬英鎊（約台幣240萬元），面對主持人的提問，認為喬治娜不應該這樣灌輸女兒得取金錢的方式，但凱拉卻跳出來回應，「都是因為現在的社群網站，像是金卡達夏這樣的人，讓我對外表更加重視」。

▲喬治娜接受女兒跟包養老爹睡覺換錢整形。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲凱拉從18歲開始就跟包養男睡。

不少人疑問「究竟是什麼樣的母親，可以接受自己的孩子用跟男人睡覺換取整形的費用？」喬治娜在經過主持人的引導談論下，終於說出因為女兒凱拉的青少年時期，幾乎都花在整形上面，確實有些愧疚，甚至到現在女兒還會反過來找她一起整形，「這一切就像是會上癮一樣，漸漸的我們再也找不到最原始長相的照片」。

但回到現實生活，已經對於包養、整形失心瘋的母女檔，在接受專訪時還是提到，「我們不介意有一個包養爸爸來幫我們支付這些費用，因為這樣的生活，是我們內心嚮往的。」甚至凱拉還表示，豐厚的嘴唇剛完成時，內心的滿足感真的無法形容。

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關鍵字：包養,SUGAR DADDY,母女,整形

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