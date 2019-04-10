酒客慘遭半開膛！人魔亮刀「左耳垂割到右胸」　喉骨掉出身體

▲歐布里恩半開膛男子遭到通緝4年。（圖／翻攝自倫敦警察局）

國際中心／綜合報導

有現代開膛手的英國最重刑通緝犯歐布里恩（Shane O'Brien），通緝4年後逮捕歸案，並且以國際重刑犯的規格由羅馬尼亞押回倫敦。2015年當時歐布里恩犯下震驚英國的命案，當時他在一間夜店無預警下對名為賈許（Josh Hanson）的男子，殘忍「半開膛」謀殺後，冷靜搭著私人飛機離開英國。

根據英國《每日郵報》報導，31歲的歐布里恩當時在倫敦西部的一間夜店，突然走向賈許開始交談，看似沒有任何異狀，卻突然拿出一把刀，從賈許的左耳垂一路用力的畫到左胸，導致死者的喉骨爆出、喉嚨整個被割開，失血過多死亡。賈許的母親案發當時接到電話，聽到自己兒子遭到刺傷的消息，急忙趕到醫院，沒想到卻見到相當驚人的畫面，「從脖子到心臟頂部都被劃開，我非常震驚，我的世界、生活都變了。」

歐布里恩在行兇後，竟冷靜的搭乘私人飛機離開英國，英國警方展開調查後，開啟歐洲追捕令來擴大搜索歐布里恩的逃亡路線，4年後直到上個月終於在羅馬尼亞接獲線報，看到他本人出現，因此立刻聯繫羅馬尼亞警方展開追捕，甚至歐布里恩的通緝獎金高達5萬英鎊（約台幣200萬元）。

如今歐布里恩逮捕到案，不僅讓夜生活相當多彩多姿的英國人放心外，也讓賈許的親友終於等到正義的伸張，警方訊後將於6月底開庭審判。